L’arte come ragion del vivere 4

Domenica 3 dicembre, alle ore 11:00, s’inaugura, presso le prestigiose Sale del Palazzo “Colella Santoro” di Pratola Peligna (AQ), la mostra d’arte contemporanea dal titolo “L’arte come ragion del vivere”, che quest’anno giunge alla Quarta Edizione. Il curatore, Leonardo Paglialonga, Presidente dell’Associazione “Nemesis” di Francavilla al Mare, ha invitato ad esporre 57 artisti provenienti dalle quattro province abruzzesi e da varie regioni d’Italia. Un omaggio particolare verrà attribuito al Maestro Italo Picini: nato a Bugnara nel 1920 e morto a Sulmona nel 2016, rappresenta, a detta di molti, il capofila dei pittori peligni figurativi. Inoltre, un pensiero dovuto e voluto in questa sede sarà riservato alla memoria di Aldo Di Bacco, avvocato pratolano, per anni consigliere comunale di Pratola, scomparso di recente e prematuramente.

“Di lui desidero ricordare – dice Leonardo Paglialonga - soprattutto le qualità umane e l’impegno fattivo dimostrato nelle tante iniziative culturali ed artistiche organizzate sul territorio.”

Durante la cerimonia inaugurale si avranno i saluti istituzionali del Sindaco di Pratola Peligna, avv. Antonella Di Nino, e dell’Assessore alla Cultura, avv. Adele Leombruni. A seguire gli interventi di Leonardo Paglialonga, direttore artistico dell’evento, del dott. Roberto Di Giampaolo, artista e organizzatore di eventi d’arte, dell’arch. Antonio Di Loreto, scrittore e della prof.ssa Palma Crea Cappuccilli, docente di materie umanistiche.

“Pur nella libertà della tematica proposta agli artisti - dice Leonardo Paglialonga – che si sono espressi con stili e tecniche differenti (pittura, scultura, arte digitale, ceramica artistica, grafica, incisione, arte del riciclo), credo fermamente che la comunità civile debba fare sempre “memoria” di chi ci ha preceduto. E soprattutto che mai dimentichi chi con coraggio e abnegazione quotidiana, superando tante difficoltà, ha contribuito a dare un plus-valore alla crescita culturale e sociale del consorzio umano. L’arte deve “unire” piuttosto che “dividere”, pur nella diversità di vedute, perché a mio parere l’originalità distingue ma non separa.”

La mostra, corredata da un elegante catalogo, proseguirà fino al 17 dicembre e potrà essere visitata negli orari di apertura del Palazzo. Di seguito gli artisti in mostra: Ovidio Arena, Rosalba Barillà, Caterina Caldora, Enrico Cappuccilli, Giovanna Carbone, Vincenzo Celli, Nicola Costanzo, Patrizia D’Andrea, Sabrina D’Angelo, Michele De Flaviis, Carmen Delle Donne, Vittorio Di Boscio, Antonella Di Cristofaro, Roberto Di Giampaolo, Antonella Di Giandomenico, Sergio Di Mattia, Franco Di Nicola, Luciana Di Nino, Guido Di Renzo, Giuseppe Di Stefano, Antonio Di Valerio, Rosa Lia Ferreri, Marco Gentile, Mauro Giangrande, Nicola Guarino, Nadia Lolletti, Pasquale Lucchitti, Lucilla Luciani, Ibrahim W Mahjoub, Umberto Malvestuto, Jole Mancinelli, Luana Marchese, Giustino Massucci, Miriam Melle, Lucio Monaco, Filomena Monte Fellegara, Marcela Nanni, Bruno Paglialonga, Fabiola Passeri, ITALO PICINI, Serenella Polidoro, Nestore Presutti, Ravel – L’arte del riciclo, Mimmo Sarchiapone, Miriam Scarpone, Adele Schiazza, Iryna Shcherbakova, Chiara Tardino, Mario Tata, Guerino Tentarelli, Mauro Tersigni, Marialuisa Torlontano, Dragana Trivak, Loriana Valentini, Edoardo Viani, Canziana Virtù, Gianfranco Zazzeroni. Per info. sulla mostra tel. 3271449954