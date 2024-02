Lâ€™arte di aiutare, mostra benefica di Valeria Di Domizio al Temple Bar

Sarà inaugurata domenica 18 febbraio alle ore 19 un'esposizione dell’artista Valeria Di Domizio allestita presso il Temple Bar, in via Rigopiano 3, a Pescara. In un connubio di arte e solidarietà la mostra verrà realizzata per sostenere le battaglie per i diritti delle persone con disabilità dell’associazione Carrozzine Determinate.

Per espressa volontà dell’artista il 70% del ricavato di ciascuna opera venduta sarà devoluto all’associazione Carrozzine Determinate, per contribuire a portare avanti tutte le iniziative volte alla sensibilizzazione e alla creazione di un mondo universalmente accessibile. La mostra di pittura, con possibilità di acquisto delle opere, resterà aperta sino a giovedì 29 febbraio.

L’associazione Carrozzine Determinate, nel ringraziare l’artista Valeria Di Domizio per la concreta sensibilità mostrata, invita tutti a visitare l’esposizione delle opere realizzate.