Alla Galleria Spazio Bianco il Pescara urban festival

Si inaugura venerdì 5 aprile alle 18, nella Galleria Spazio Bianco, il Pescara urban festival, kermesse culturale ideata e diretta dal critico letterario e d'arte Massimo Pasqualone, che prevede incontri culturali ed artistici negli esercizi commerciali e nelle istituzioni della città, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo. Ad aprire la rassegna saranno la mostra di Domenico Milillo e il concerto di Vincenzo De Ritis.

Seguiranno, nella sede dell'Endas Abruzzo, l'inaugurazione della mostra di Carmine Galiè; nella Tipografia Sigraf si terrà la mostra di Paola Di Paolo; nella sede dell'associazione ‘Il minuetto’ andrà invece in scena il convegno di studi ‘Letteratura ed arte per il sociale’, e poi il reading poetico su poesia e dialetto nel villaggio Alcione, la mostra nel decennale della scomparsa di Paolo Camplone e l'antologica di Gaetano Memmo.

"Arte, letteratura, musica, cultura per portare a tutti le emozioni più profonde nel contesto urbano della Città di Pescara e non solo", sottolinea Pasqualone, che invita tutti venerdì 5 aprile alla mostra di Domenico Milillo, nella Galleria Spazio Bianco, "con la personale di uno dei più importanti artisti della nostra regione, abruzzese d'adozione, che, in questa personale, propone, fino al 12 aprile, una nuova serie di opere dedicate alla natura ed al paesaggio, con un ritorno al contempo piacevole e raffinato e con una cifra stilistica di grande raffinatezza".