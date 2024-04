A Marco Mazzei il riconoscimento di “Ambasciatore delle arti e dell’artigianato della Città di Pescara”

Marco Mazzei insignito del riconoscimento di “Ambasciatore delle arti e dell’artigianato della Città di Pescara”. L’assegnazione, avvenuta questa mattina per mano del primo cittadino Carlo Masci, nel corso di una cerimonia presso la Sala della Giunta di Palazzo di città. Mazzei, artista, designer e musicista, apparso visibilmente emozionato, ha ringraziato il sindaco e la responsabile dell’Ufficio Transizione ecologica e Valorizzazione del mare e del fiume, Ester Zazzero, che hanno voluto attribuire merito all’attività che Mazzei ha svolto e svolge in giro per il mondo portando grande lustro alla città di Pescara.

“Mazzei è un pescarese doc - ha detto il sindaco Masci - che promuove Pescara ben al di fuori dei confini nazionali. Come sapete, proprio qui all’ingresso del Comune vi è una sua opera che dallo scorso mese di dicembre sovrasta la scalinata centrale del palazzo. E’ la riproduzione di un “Pesce” che rappresenta in questo caso la vita e la possibilità di spaziare nel mondo e che, attraverso un qr-code, è collegato con gli altri esemplari che grazie a Mazzei sono stati accolti in tanti luoghi del pianeta. Si tratta di un’azione meritoria che non è solo artistica ma sociale, perché simboleggia l’unione tra i popoli. Per questo oggi lo premiamo”.

Nell'ultimo anno, l’autore - a questo ha fatto riferimento in particolare il primo cittadino - ha intrapreso la sua missione “Pesci”, viaggiando per il mondo attraverso ambasciate, università e istituzioni artistiche: ed è infatti presente in Uruguay, Grecia, Cipro, Polonia, Danimarca etc. “È per me un’onorificenza incredibile - ha affermato Mazzei - che mi dà oggi un grande senso dell’orgoglio. Un orgoglio che è sempre dentro di me e che porterò prossimamente anche a Pantelleria dove sarò presente per riprodurre un aereo che è stato appena ritrovato in mezzo al mare. Non sono certamente l’unico artista a fare cose propositive per Pescara, ma per me è davvero un grande onore vedermi riconosciuto questo legame con la mia terra”.