Elisa Maria Boglino, una pittrice tra due Patrie

All'Imago Museum è stata inaugurata oggi la mostra della pittrice italo danese Elisa Maria Boglino, artista singolare che è riuscita a riunire la cultura nordica della sua nascita a quella mediterranea della sua vita italiana.

Elisa Maria Boglino nacque nel 1905 e già a 15 anni fu accolta dall’Accademia d’Arte dove entrò semplicemente presentando i suoi disegni fatti da una persona che aveva l’arte nel sangue. Per tutta la vita la pittrice ha saputo, con grande talento, dipingere donne in varie situazioni, dolci come lei stessa con la sua bambina o drammatiche come quelle delle donne che venivano considerate pazze e ricoverate entro mura invalicabili. Nei suoi dipinti la pittrice mostra tutto il pensiero e i dubbi che hanno accompagnato le donne in un secolo difficile con grandi scoperte tecnologiche, ma anche con due sanguinose guerre

L’Imago Museum, con questa mostra, continua il percorso sull’arte moderna pur mantenendo, come mostre permanenti, la documentazione della performance artistica di Mario Schifano, della pittura figurativa italiana, spagnola e nordamericana del secondo Novecento, degli Impressionisti Scandinavi della scuola di Zahrtmann di Civita D’Antino e ancora degli Espressionisti Die Brücke.

L'esposizione Elisa Maria Boglino da Copenaghen a Roma. Tra due patrie nella pittura fa scoprire una pittrice di grande talento, ma soprattutto una donna, dalla personalità affascinante, che si inserisce armonicamente nel percorso artistico espositivo scelto dalla Fondazione Pescarabruzzo per l’Imago Museum. La presentazione della Mostra e il Catalogo, con le schede tecnico-scientifiche, sono state curate da Marco Nocca. I testi sono di Nicola Mattoscio, Dorthe Aagesen, Marco Bussagli, Giulia Gueci, Marco Nocca e Gabriele Simongini.