“Il nostro viaggio nel tempo e nello spazio”, mostra a Spoltore

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia hanno partecipato alla mostra “Il nostro viaggio nel tempo e nello spazio”: un’esposizione con tutti i lavori a tema svolti nel corso dell’anno scolastico dagli alunni della scuola primaria “Balbino Del Nunzio”. Dalla Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – del 20 novembre – alle storie per il Giorno della Memoria, sugli eventi legati alle Foibe, contro il bullismo, in ricordo delle vittime di mafia.

Spazio ovviamente anche a temi meno grevi, come l’arte di Mirò e Picasso. Gli alunni hanno presentato agli amministratori e alla preside Nicoletta Paolini i loro lavori, accompagnati da una spiegazione delle ricerche effettuate e recitando dei brani, anche in lingua inglese. “E’ stato un vero piacere ascoltarli”, ha detto l’assessore Sborgia. “Sarebbe bello vedere tutte le classi, e non solo le quinte, impegnate in una attività del genere, anche se mi rendo conto dell’impegnativo lavoro necessario da parte degli insegnanti”.

“Sono tutti lavori bellissimi”, ha aggiunto il primo cittadino. “A chi mi chiede come mai i ragazzi delle medie di Spoltore sono così preparati, rispondo sempre che è merito della primaria”, ha concluso Trulli.