Imago Museum presenta "Estati d'Arte"

L'Imago Museum ha annunciato l'avvio di “Estati d'Arte”, un innovativo campus estivo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, desiderosi di immergersi nell'affascinante mondo dell'arte moderna e contemporanea. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo, si svolgerà nei mesi di giugno e luglio, con l'obiettivo di stimolare la creatività e la curiosità dei più giovani.

Gli incontri saranno 6 per un massimo di 15 bambini, sia per la sessione di giugno sia per quella di luglio. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Pescarabruzzo e le associazioni delle zone più periferiche di Pescara, un terzo dei posti disponibili sarà riservato alla partecipazione gratuita di bambini dei quartieri Madonna del Fuoco, San Donato, Fontanelle e Zanni.