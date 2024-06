A Città Sant'Angelo una mostra di veri corpi umani

Anche a Città Sant'Angelo è approdata la famosa Mostra di Veri Corpi Umani. La morte può nel caso della mostra essere un prosieguo della vita perché, attraverso lo studio e la visione dei veri corpi umani, le persone possono imparare come è fatto il proprio corpo e quali conseguenze possono avere scelte di vita non igieniche e salutari. Appuntamento all’hotel Moode.

Cercare di vedere che cosa c’è “dentro” è stata sempre una curiosità che ha portato alla scoperta dell’anatomia umana partendo dagli antichi egizi e ricordando gli esperimenti e i disegni lasciati dal grande genio di Leonardo da Vinci. Chi ha visitato a Napoli la cappella Sansevero, oltre al magnifico Cristo velato, ha potuto ammirare gli scheletri di un uomo e di una donna perfettamente conservati, all'interno di due bacheche, con il sistema arterovenoso quasi perfettamente integro. Sembra incredibile, visitando la mostra, che tutte quelle figure siano dei veri corpi umani. Pelle muscoli, vene, arterie nervi sono perfettamente visibili. La tecnica usata per la conservazione dei corpi è la plastinazione.

Questa tecnica permette una raffigurazione estremamente dettagliata delle parti interne del corpo umano. Per avere la plastinazione il corpo viene fissato, per impedire il processo di decomposizione, con formalina nel sistema arterioso eliminando tutti i batteri. Viene anche rimosso il tessuto connettivo che avvolge gli organi (peritoneo), dopo questa preparazione inizia la plastinazione sostituendo l’acqua presente con un solvente che viene inserito in un bagno di acetone ghiacciato. Tutto questo procedimento serve a rimuovere i grassi e dura circa quattro mesi.

Dalla brochure della mostra si legge: “La mostra “Human Bodies Exhibition”, grazie ad una raccolta di pezzi scientifici di posizioni anatomiche con un alto valore sul piano didattico, la struttura dei corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme, si trasmettono conoscenze mediche ai visitatori interessati a tutte le tematiche. Un argomento speciale per lo studio dei tumori: inoltre vengono pubblicati e presentati diversi tipi di tumori e parti della localizzazione dei tumori. Informazioni dettagliate, presentazioni multimediali e tavole didattiche relative alle caratteristiche generali e specifiche, al corpo umano, ad altre parti della progettazione, rivestono una diversa importanza conoscitiva. Il tema fondamentale è: 'Il dispositivo e l'apparato motorio'. ‘Il collo e il sistema nervoso’. 'Gli organi del corpo e la circolazione sanguigna e l'apparato urinario'. 'Gli organi digestivi, i sensori e l'apparato respiratorio'. Inoltre offre ancora la possibilità di confrontarsi sui dettagli tematiche della donazione di organi, tumori, Aids, alcol e nicotina”.