I paesaggi dolci di Luigi Fuschetto in mostra al Museo delle Genti d'Abruzzo

C'è una dolcezza intrinseca di pensiero e di colore nelle opere di Luigi Fuschetto, che evoca ispirazioni delicate e compiute. Soprattutto un grande amore per la sua terra, la Campania della Valle del Fortore, delle tinte che riempiono l'estate e la primavera e si stemperano in inverni che non si negano paesaggi innevati. Sono i "Tempi sospesi", vissuti e metafora del vissuto, ad essere l'anima della personale che l'artista di San Marco dei Cavoti porta, dal 13 al 27 luglio, nello Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo.

L'inaugurazione è in programma per sabato 13 luglio alle ore 18,30. Alcune delle opere sono citazioni stilistiche di grandi artisti, come Van Gogh, in cui Fuschetto trasfonde il suo mondo, inteso come esistenza, luoghi, sensibilità: l'approccio con il colore è al tempo stesso intenso e leggero, trasmette sentimenti, elabora la realtà e la restituisce filtrata dal senso del suo approccio con il quotidiano.

"La volontà della Fondazione Genti d'Abruzzo - sottolinea il presidente Emilio Della Cagna - è quella di valorizzare tutti quegli artisti che esprimono forte un legame con il loro territorio. Luigi Fuschetto lo fa con l'intensità di chi si è avvicinato all'arte in un momento particolare, come è stato quello dell'emergenza sanitaria, e con la consapevolezza di un vincolo del cuore con la natura e con il paesaggio. La personale che ospitiamo nelle sale del Museo delle Genti ha quella che potremmo chiamare una forza popolare, una capacità divulgativa semplice e immediata dei sentimenti".