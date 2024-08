A Nocciano la mostra d’arte contemporanea ‘Le Stagioni dell’Anima’

È ospitata negli spazi del Castello Medievale ‘Aliprandi-De Sterlich’ di Nocciano la mostra d’arte contemporanea ‘Le Stagioni dell’Anima’ che, inaugurata lo scorso 20 luglio, resterà aperta al pubblico fino al prossimo 11 agosto. Quattro gli artisti protagonisti, Marcello Specchio, Violetta Mastrodonato, Concettina Di Lodovico, Massimo Di Febo, che attraverso quattro distinte personali esplorano le emozioni legate alle quattro stagioni, primavera, estate, autunno, inverno, ognuna delle quali porta con sé colori, profumi e sensazioni uniche.

Gli artisti hanno interpretato le diverse sfumature dell'animo umano attraverso le loro opere. “Per Nocciano – hanno commentato il sindaco Marcello Luciano Giordano e il vicesindaco, con delega alla cultura, Giovanna Speziale – è un evento artistico straordinario che sta riscuotendo un successo di pubblico oltre ogni aspettativa, una mostra che si è rivelata anche un’operazione di marketing turistico-territoriale di grande valore, che sta permettendo a tanti appassionati di scoprire Nocciano con il suo castello, oltre che tutto l’hinterland. Dunque un evento che diventa volano per proiettare all’esterno la migliore immagine della nostra provincia”.

Di estrazione culturale diversa, ogni pittore espone i propri lavori di ricerca frutto del loro percorso culturale. Marcello Specchio ha esposto in tutto il mondo (Londra, Parigi, Toronto, Novosibirsk) e in Italia (Milano, Napoli, Bari, Bologna, Padova, Pescara). Le sue opere sono presenti in musei e collezioni private. Concettina Di Lodovico , imprenditrice e pittrice, ha al suo attivo mostre in alcune regioni d'Italia. Violetta Mastrodonato, pittrice, ha esposto in Italia (Napoli, Palinuro, Camerota, Pescara, Milano) e all'estero (Novosibirsk, le Canarie). Inoltre in questa occasione ha presentato il suo libro autobiografico ‘Oltre il bianco, il rosso’ Le sue opere sono esposte in musei e collezioni private. Massimo Di Febo, pittore, ottimo incisore, ha esposto in Italia (Bari, Roma, Padova, Bologna) le sue opere sono in collezioni pubbliche e private.