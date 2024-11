A Pescara il primo centro di produzione artistica con l’IA dedicato all’industria dei media

"È nata una stella!", questa è l’affermazione più comune pronunciata dai partecipanti alla presentazione di Star System, la nuova business unit di servizi innovativi dell’azienda pescarese The Digital Company, tenutasi in occasione del Fla, Festival di libri e altre cose a Pescara. Introdotto dal “Digital human” di Gabriele D’Annunzio e dalla voce autentica e sintetizzata di Ennio Flaiano, il Ceo di The Digital Company Roberto Bonu ha illustrato le potenzialità dell’intelligenza artificiale in ambito artistico e giornalistico, con un'intensa carrellata di prodotti audio-visivi, realizzati con il marchio Star System, incuriosendo ed entusiasmando la platea.

“L’IA ha già rivoluzionato lo storytelling”, ha affermato Bonu mostrando i casi d’uso realizzati per Rai, Tg1, Mediaset e altri importanti editori italiani, affermando altresì che “l’uomo non potrà essere mai essere sostituito da una macchina ma che l’intelligenza artificiale (per la quale le istituzioni devono scrivere regole e norme d’uso accurate) va considerata come “un sesto senso” che, se ben utilizzato, può migliorare la vita e il benessere dell’umanità”.

Dopo un’introduzione su temi etici, il pubblico ha ascoltato alcune produzioni di audio-libri, podcast e composizioni musicali realizzate con l’ausilio dell’AI apprezzando la qualità delle sceneggiature, delle traduzioni, delle voci nei doppiaggi per il cinema, per i videogame e per i notiziari giornalistici. Di particolare impatto e originalità sono stati gli “Audio-Fumetti”, già presentati nelle settimane precedenti in occasione del “Lucca Comics”, i cui adattamenti audio-video stanno offrendo nuova linfa allo specifico settore editoriale.

Il cuore dell’evento è stato l’esempio pratico nel quale, in pochi minuti, si è assistito alla scrittura di un libro sulla scomparsa di Ettore Majorana, alla traduzione in più lingue e alla produzione di un audiolibro particolarmente emozionante. Nell’occasione è stata presentata l’innovativa “Concept opera” basata sul testo originale di “A Christmas Carol” di Charles Dickens, che verrà lanciata su Spotify e altre piattaforme di streaming il 2 dicembre prossimo, composta dall’audiolibro e da un album musicale creato da numerosi artisti che hanno utilizzato l’AI per le voci narranti, le musiche e il doppiaggio in 5 lingue.

“La concept opera”, ha concluso Roberto Bonu, “sintetizza ciò che definiamo “nuovo star system”, ovvero quella nuova generazione di artisti che creano arte utilizzando le nuove tecnologie emergenti”. Il centro di produzione Star System ha sede nel centro storico di Pescara e si propone di diventare un punto di riferimento per l’industria culturale e l’industria dei media offrendo supporto alle nuove produzioni artistiche di autori e aziende del mondo del libro, dell’informazione e dell’intrattenimento.