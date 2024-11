A San Giovanni Teatino un'installazione artistica permanente contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Cgil di Chieti ha inaugurato nella la propria sede di Sambuceto a San Giovanni Teatino, un’installazione artistica permanente, nei fatti, un potente monito contro una piaga sociale che continua a mietere vittime.

L’installazione, realizzata dall’artista Renata Lami, rappresenta un’espressione artistica fatta di diverse opere che si fanno portavoce di una battaglia civile. Al centro una toccante poesia dell’attivista peruviana Cristina Torres Caceres a sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e la costruzione di una società più equa e giusta.

L’arte diventa in questo caso uno strumento fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così delicato e complesso. Questa installazione permanente vuole essere un invito costante a non dimenticare le vittime e a impegnarsi attivamente per un futuro libero dalla violenza di genere. Con questa iniziativa, la Cgil Chieti ribadisce il proprio impegno nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni forma di discriminazione.