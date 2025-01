“Ancora mormora”, vernissage della mostra sabato 11 gennaio

Dopo una visita guidata alla mostra con Gaia De Megni e Francesca Guerisoli, Tea Paci, programmatrice e curatrice cinematografica, sarà in dialogo con l'artista e la curatrice. Un incontro che prende il titolo del testo di Paci in catalogo, per analizzare e raccontare alcune tematiche relative al lavoro dell’artista esposto nella mostra in corso presso la Fondazione La Rocca. Un’occasione unica per approfondire i temi e le riflessioni suscitate da questo progetto espositivo, tra cui l’analisi critica di codici culturali e storici e il ruolo del cinema nella costruzione delle identità sociali.

Numero limitato di posti. Ingresso libero su prenotazione: segreteria@larocca.foundation . Finissage della mostra: venerdì 24 gennaio alle ore 18.

Leitmotiv si concluderà con una serata di approfondimento nell'ambito della quale verrà presentato per la prima volta il catalogo pubblicato da Allemandi e prodotto da Fondazione La Rocca. In contemporanea, eccezionalmente per questa occasione, è prevista un’azione performativa che attiverà l’opera “Il teatro degli aironi” attraverso una rappresentazione che utilizza la tecnica del teatro delle ombre. Lo spazio espositivo sarà al buio, una circostanza unica per visitare la mostra a luci spente che, oltre a consentire l’azione performativa de “Il teatro degli aironi”, valorizzerà la video installazione a tre canali “Albedo”.