Arte: “Urban Views”, dal 26 aprile alla GArt Gallery la mostra di Frisco e Starinieri

Sabato 26 aprile, alle 18 nei locali della GArt Gallery di via Gobetti a Pescara, sarà inaugurata “Urban Views”, mostra bi-personale degli artisti Frisco e Andrea Starinieri.

In esposizione una serie di opere dei due artisti che affrontano il tema della città di Pescara e delle sue vedute urbane: infatti, come scrive Nello Catinello nel testo critico di presentazione, «Il soggetto di questa mostra che ci propone la GArt Gallery di Pescara con gli artisti Frisco e Andrea Starinieri, si può identificare con una modella, una modella fascinosa e intrigante, statica e frenetica, stabile ma fragile, all’apparenza distaccata ma pulsante di vita, capace di grande vivacità e di silenzi irreali, tanto altera e impenetrabile quanto corruttibile e indifesa, ambita e ripudiata, è la città.

Ma cosa sappiamo della città, quanto la conosciamo veramente? Camminiamo per le sue strade in modo sempre più svagato, quasi completamente soggiogati dalla tastiera dello smartphone, a ripetere sempre gli stessi percorsi, della città conosciamo poco o nulla: le case, i palazzi, i portoni, le finestre, le strade, i giardini, le piazze, i vicoli avrebbero tanto da raccontare di storia, di vissuto, ma la città è abitata, non vissuta e, ignorando questa nostra incapacità di coglierne la vera essenza, sopravviene spesso un pensiero: andarsene.

Ecco, allora che Andrea Starinieri e Frisco, con la diversità delle loro tecniche e della loro personalità, diventano inconsapevoli guide per un cammino opposto che ci induca a una sorta di fuga nella città per riscoprirla e accettarla come il luogo dove, per necessità o scelta, ci troviamo a vivere”. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 14 giugno, dal lunedì al sabato, dalle 17:30 alle 20.