"Tra immagine e astrazione", doppia personale di Giuseppe De Michele e Domenico Di Matteo

Sabato 10 maggio a partire dalle ore 16:30, presso la Sala degli Alambicchi dell'Aurum, il vernissage della doppia personale TRA IMMAGINE E ASTRAZIONE - l'emozione del colore, a cura degli artisti Giuseppe De Michele e Domenico Di Matteo, sarà presentata dallo scenografo Albano Paolinelli e dallo storico Massimo Giansante.

A Domenico Di Matteo, pescarese, abbiamo chiesto di presentarsi ai lettori: “Ho impiegato molto tempo prima di realizzare che, quello che sembrava un semplice hobby da praticare occasionalmente, poteva diventare la parte preponderante delle mie giornate. Fin da piccolo ero interessato all’arte nelle sue diverse forme espressive, ma le complesse vicende della vita mi hanno portato ad occuparmi di ben altro. Poi però la sensibilità agli aspetti artistici e la spinta alla creatività, che provavo interiormente, mi hanno imposto di dedicare parte del mio tempo ad una forma di arte moderna che mi ha appassionato molto e a lungo: la fotografia. Per molti anni ho dedicato tempo e risorse alla fotografia, utilizzando apparecchiature classiche, quali le macchine fotografiche reflex, per aggiungere poi le bridge e anche i droni. Finora ho realizzato oltre 300 opere di dimensioni diverse, spesso inusuali. Alcuni quadri sono molto ricchi di particolari, complessi da realizzare, ma per me divertenti da eseguire. Da tempo sono costretto a vivere con un dubbio: quando condividevo la mie fotografie sentivo spesso il commento “bella questa foto, sembra un quadro!” e ora invece, guardando i miei quadri, sono in molti ad affermare “bello questo quadro, sembra una fotografia!”. Quale sarà la verità?”.

La mostra di pittura sarà aperta al pubblico fino al prossimo 15 maggio, ogni giorno a partire dalle ore 9 e fino alle 19. La cittadinanza è invitata a partecipare.