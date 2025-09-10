“Pop Visioni. Tra Icone, Colori e Contraddizioni”, la personale di PierGiò

PierGiò si caratterizza per un’arte poliedrica e sperimentale, che spazia dalla pittura alla scultura, utilizzando tecniche miste e materiali di riciclo, con un forte richiamo a forme antropomorfe che esprimono emozioni e riflessioni sull’uomo moderno. Le sue opere sono spesso cariche di una forte componente emotiva e simbolica, con un linguaggio che si muove tra espressionismo astratto, informale e metafisico, e che mira a comunicare messaggi sociali profondi. Fin dal 1999 è presente su cataloghi d’arte (L’Elite, Selezione Arte Italiana, Accademia Internazionale d’Arte Moderna) e in riviste come Biancoscuro, Boè, Kalos, Effetto Arte.

Ha conseguito premi importanti come il Premio Internazionale Berlino nella Französische Friedrichstadtkirche, il Premio Internazionale Arte Milano (2017), il Premio Internazionale Raffaello (2018), Primo Premio Internazionale Arte Palermo (2018). Nominato “Ambasciatore dell’Arte nel Mediterraneo” (2016) dall’Accademia Dei Dioscuri di Roma.

Ha collaborato con critici e figure di spicco come Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio e Plinio Perilli. La sua produzione artistica è riconosciuta a livello internazionale, con opere esposte in musei e collezioni private, e ha ricevuto attenzione critica e premi. PierGiò è un artista contemporaneo che unisce architettura, pittura e scultura in un’espressione creativa originale e intensa, con un forte impegno anche nel sociale, realizzando laboratori artistici dedicati a persone con disabilità all’interno del progetto creato dal Rotary International Campus Abruzzo Molise.

La mostra di Pescara si intitola “Pop Visioni. Tra Icone, Colori e Contraddizioni” ed è un viaggio visionario e irriverente nel cuore della contemporaneità, dove l’arte si fa specchio del nostro tempo, esplodendo in colori, simboli e provocazioni. Viene proposta, fino al 30 settembre negli orari di apertura del museo, una serie di opere ispirate al linguaggio e allo spirito della Pop Art, reinterpretata in chiave attuale e personale. L’artista mescola, stratifica e reinventa con audacia frammenti visivi della nostra cultura: icone mediatiche, figure politiche, personaggi dello spettacolo, brand di moda, citazioni testuali e messaggi sociali.