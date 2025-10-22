Venerdì 24 ottobre presso l'ISIA Pescara sarà inaugurata l'opera robotica "Legami" di Luigi Pagliarini

In occasione dell’apertura dell’anno accademico 2025/2026, l’ISIA di Pescara si arricchisce di una nuova opera robotica LEGAMI dell’artista e scienziato Luigi Pagliarini, figura pionieristica nell’ambito della Robotica Artistica, dell’Intelligenza Artificiale e delle reti neurali applicate alla creatività.

L’evento si inserisce nel progetto “Refurbish Ninja – Riciclare la tecnologia per un futuro sostenibile”, promosso dall’associazione Metro Olografix in collaborazione con Melting Pro, nell’ambito del Bando per la Riqualificazione urbana e la sicurezza nelle periferie (DPCM 25 maggio 2016) del Comune di Pescara e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’installazione, visibile dall’esterno e collocata in uno spazio pubblico di passaggio, sarà fruibile quotidianamente da cittadini e studenti, trasformando l’ingresso dell’ISIA in un punto d’incontro simbolico tra arte, scienza e sostenibilità.

Ad aprire la mattinata del 24 ottobre saranno i saluti istituzionali di Carlo Masci, Sindaco di Pescara, Adelchi Sulpizio, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, Paola Nardone, Vice Presidente Fondazione Pescarabruzzo, Alessandro Crociata, Direttore ISIA Pescara Design, Lucia Zappacosta, Project Manager del progetto Refurbish Ninja.

Seguirà un convegno dedicato ai temi di arte, robotica e sostenibilità con gli interventi del Prof. Henrik Hautop Lund, Direttore del Centro di di Entertainment Robotics (Danimarca), Oriana Persico, artista e direttrice del centro di ricerca HER e di Demian Battisti, co-progettista dell’opera LEGAMI.

Il confronto offrirà una prospettiva internazionale sul ruolo dell’arte relazionale e tecnologica nei processi di rigenerazione urbana, sottolineando il valore dell’innovazione come strumento di coesione sociale. Alle ore 12:30 l’opera verrà ufficialmente presentata al pubblico.

Un’opera tra arte, natura e tecnologia

Originariamente creata per Futuro Remoto 2009 – Città della Scienza, Napoli, LEGAMI è un’installazione di Robotica d’Arte che rappresenta un robot-ciclista che pedala per generare energia e illuminare una pianta, un gesto simbolico di equilibrio tra uomo, natura e tecnologia. L’opera, realizzata in gran parte con materiali elettronici di recupero, diventa così un manifesto ironico e al tempo stesso poetico sulla sostenibilità e sul valore del riuso tecnologico come atto estetico e civile. Una metafora del legame fragile ma vitale tra uomo, tecnologia e natura.

Riqualificare le periferie attraverso lo scarto tecnologico

Il progetto ha unito social innovation, circular economy e formazione giovanile, con l’obiettivo di ridare vita ai materiali elettronici dismessi e riconvertire il rifiuto tecnologico in valore culturale e sociale. Refurbish Ninja ha coinvolto cittadini, ragazzi under35 , neet e istituzioni ad investire in maniera intelligente nell’innovazione dei processi e nella formazione per affrontare le sfide presenti della società.

In questo contesto, l’opera LEGAMI rappresenta il culmine simbolico di un percorso di rigenerazione urbana e umana, capace di trasformare lo scarto in luce, energia e significato condiviso.

Un tributo a Luigi Pagliarini

Il titolo LEGAMI richiama non solo il messaggio ecologico dell’opera, ma anche i profondi legami umani e professionali che univano Pagliarini all’ISIA di Pescara, dove ha tenuto masterclass, laboratori e corsi e collaborato con numerosi docenti come punto di riferimento artistico e teorico ed è stato docente di riferimento per generazioni di studenti e progettisti.

Pioniere del dialogo tra arte e scienza, ideatore di festival d’avanguardia come il PEAM – Pescara Electronic Artists Meeting, Pagliarini lascia un’eredità intellettuale e visionaria che continua a ispirare la ricerca contemporanea.

Informazioni evento

Data: Venerdì 24 ottobre 2025

Orario: 11:00 – 13:00

Luogo: ISIA Pescara – Via Cesare Battisti 198

Opera: “LEGAMI” di Luigi Pagliarini

Progetto: Refurbish Ninja – Riciclare la tecnologia per un futuro sostenibile