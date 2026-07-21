“Oltre il tempo, oltre il luogo”, inaugurata a Francavilla la mostra collettiva a “Senso civico”

Nella sede dell’associazione “Senso civico” di Francavilla al Mare, situata in viale Nettuno, zona stazione ferroviaria, è stata inaugurata lo scorso sabato 18 luglio la mostra collettiva dal titolo “Oltre il tempo, oltre il luogo” che vede protagonisti i tre pittori Claudio Fuschini con “L’eredità artistica e artigiana d’Abruzzo”, Stefania Guerrieri con “L’anima dei fiori” e Mara Scroccaro con “Dove il sogno abita”.

Questa mostra collettiva riunisce tre artisti che, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, invitano il visitatore a superare confini e distanze, a varcare la soglia del visibile per incontrare ciò che vive dentro di noi. Natura, immaginazione e tradizione diventano punti di partenza per esplorare orizzonti senza tempo e senza luogo, dove l’arte è memoria, emozione e bellezza condivisa. La mostra sarà aperta fino a venerdì 24 luglio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20:30, fuori orario di apertura su appuntamento.

“Cerchiamo di fare del nostro meglio – ha affermato il presidente dell’associazione Senso civico, Nicolino Di Quinzio – siamo in pochi, ma siamo appassionati, animati da un grande spirito di solidarietà, soprattutto nei confronti di quelli che sono gli artisti giovani e anche quelli affermati. Riusciamo ad offrire alla città un prodotto di alto livello che non costa niente a nessuno perché siamo un gruppo di amici che si autofinanziano e a differenza di tutte le altre associazioni noi non usufruiamo di nessun contributo pubblico, ma usufruiamo dell’amicizia e della cordialità che riusciamo ad instaurare con tanti artisti che poi da conoscenti diventano amici. In questi giorni abbiamo gli allievi di Diana Ferrante, il prossimo sabato la stessa Diana inaugurerà la sua mostra. Quindi è una soddisfazione per tutti, vediamo che nonostante il caldo la sala è piena, questo significa che un certo interesse riusciamo a suscitarlo ed è la cosa più importante per noi. Ci auguriamo di avere anche tanti giovani per avvicinarli alla cultura e a questa bellezza che viene espressa su delle tele da bravissimi artisti”.

“È un premio che ho voluto dare a questi ragazzi – ha spiegato Diana Ferrante, mentore dei tre artisti che espongono nella collettiva – per avere il modo di confrontarsi anche con il pubblico. Questo è molto importante per loro perché alcuni sono molto timidi. Fare arte, fare pittura è una cosa molto intima, quindi dare loro l’opportunità di stare a contatto con il pubblico dà anche altri stimoli e questo è molto importante. Proprio per questo motivo ho dato loro questa possibilità e già l’inaugurazione è stata un successo con molte persone intervenute e questo è fondamentale. Questo è molto importante, c’è stata la presenza di personaggi importanti, non me l’aspettavo, mi riempie veramente d’orgoglio, soprattutto per loro. In questa mostra abbiamo tre linguaggi: Stefania che è un po’ più sul realismo-impressionismo, a lei piacciono tutti gli argomenti floreali; poi abbiamo Mara che è un’informale, gioca molto con i colori, è una cosa sua innata, ho certato di tirare fuori questa sua propensione; poi c’è Claudio che ha lavorato in questo periodo soprattutto sui mestieri abruzzesi, è stato bravo ad individuare i mestieri che stanno man mano scomparendo quindi dallo scalpellino al ceramista alla raccolta dello zafferano per valorizzare l’arte e l’artigianato abruzzese. Ho deciso di mettere insieme questi tre linguaggi perché era un modo per diversificare questa mostra e sono molo orgogliosa di loro”.

Così i tre artisti

Stefania Guerrieri: “Amando molto dipingere ritraggo molto la natura ed ho partecipato a questa iniziativa della mia insegnante Diana ed abbiamo realizzato questi dipinti che hanno come tema comune l’aspetto floreale. Mi diletto in ogni genere di pittura dal disegno all’acrilico alla spatola alla pittura d’olio. Amo molto dipingere i paesaggi, i volti ed ogni genere di cosa che riguarda la pittura e l’aspetto naturale”.

Mara Scroccaro: “Per me è stata un po’ una sfida che ho deciso di raccogliere essendo la prima volta che mi approccio ad un’esperienza del genere e l’ho fatto con grande serenità e con la voglia di mettermi in gioco. Il mio genere preferito è l’informale, l’asratto, ce l’ho nel cuore. Poi ho dipinto delle opere anche un po’ sul figurativo che mi imbriglia perché devo rispettare dei canoni che per me credo siano un po’ limitanti, quindi preferisco sempre l’astratto dove do spazio alla mia fantasia e alla mia creatività. Le opere per questa mostra le ho scelte d’istinto, non ho pensato in realtà alla mostra, ma a quello che mi passava per la mente giorno per giorno, in base all’estro e alla creatività del momento, senza pensare ad un fine”.

Claudio Fuschini: “Questa è una sfida per me perché ci siamo dovuti mettere alla prova, nel senso che una serie di quadri su un tema specifico non l’avevo mai fatta. Spero che piaccia alla gente e che ci sia un risultato positivo. Il mio stile è essenzialmente realistico con elementi ben definiti come la costruzione di un vaso, uno scalpellino, tutte cose riportate così come appaiono in natura. Quindi un realismo puro, fatto con tecniche diverse come olio, acrilico, pastel soft. I quadri per la mostra ovviamente li ho selezionati in base al tema che riguarda la tradizione e le arti tramandate nella regione Abruzzo. Dunque ho voluto omaggiare questi artisti e artigiani per promuovere anche un po’ l’attività manuale di queste persone che portano avanti la cultura dell’Abruzzo, speriamo che queste attività non si perdano”.