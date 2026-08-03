Al via il 'Campus delle Arti' nell'ambito della 56 ͣ Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

Inizia lunedì 3 agosto, a Guardiagrele, nell’ambito della 56 ͣ edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, il Campus Scuola delle Arti, uno spazio educativo estivo dedicato ai bambini e ai ragazzi e in cui poter sperimentare tanti e diversi linguaggi espressivi.

«Quest’anno», spiega Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, «riproponiamo il Campus con incontri di artigianato, lettura, dialetto, oreficeria, falegnameria e tante altre attività. Uno dei problemi dell’artigianato abruzzese è quello che non c’è il ricambio generazionale. Con queste iniziative, quindi, vogliamo avvicinare i ragazzi dai 6 anni ai 14 anni alle arti, all’artigianato e all’uso delle mani in modo responsabile e, soprattutto, evitare che trascorrino intere giornate con i tablet e i telefonini e utilizzino, invece, il proprio tempo libero per fare qualcosa di utile, di bello, di emozionante. Insomma, un qualche cosa che in futuro li possa avvicinare in modo diretto al settore dell’artigianato».

Questo è il programma delle giornate:

Lunedì 3 agosto:

“Disegniamo i vestiti” a cura di Virginia Spadaccini, docente Ied, designer e storica della moda.

Martedì 4:

“Alla riscoperta del dialetto” a cura del Teatro del Giardino.

Venerdì 7:

“Realizziamo insieme un mosaico” a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna.

Sabato 8:

“Musica in Armonia” con Antonio Di Leonardo e Francesco D’Addazio di Città della Musica. Com’è fatto un organetto abruzzese du’ botte con un piccolo concerto dimostrativo. Raccontano anche la storia di Antonio Di Leonardo che ha iniziato l’attività di produzione di organetti (dalle ore 10.30 alle 12.30).

Lunedì 10:

“Un mondo di colori”, dipingiamo con il maestro Gabriele Vitacolonna.

Martedì 11:

“Scopri la musica” a cura di Guardiagrele Opera.

Mercoledì 12:

“Scopri la voce” a cura di Guardiagrele Opera.

Giovedì 13:

“Lettura ad alta voce” a cura della Biblioteca comunale Rosica di Guardiagrele

Venerdì 14:

“Esploriamo l’arte della falegnameria” a cura dell’artigiano Francesco Carullo.

Lunedì 17:

“Impariamo a fare le pizzelle di Faberello” a cura di Elisabetta Di Paolo.

Martedì 18:

“L’armonia delle arti” laboratorio teatrale e delle Arti di Filo.

La partecipazione è gratuita.

I laboratori si tengono nel Palazzo scolastico di via Cavalieri 71, a Guardiagrele, dalle ore 15 alle ore 17 per i ragazzi dai 6 ai 9 anni e dalle ore 17 alle ore 19 per i ragazzi dai 10 a 14 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0871.83829 - info@artigianatoabruzzese.it.

Posti limitati.

La 56 ͣ Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese è aperta al pubblico dal 1° al 23 agosto, con ingresso libero e con orari 10.30-12.30 e 15-20.30.