Bilancio positivo per “Ventixcento4”, l’edizione speciale per i 20 anni di “Un Mosaico per Tornareccio”.

Si chiude con un bilancio positivo “Ventixcento4”, l’edizione speciale per i venti anni di “Un Mosaico per Tornareccio”.

L’iniziativa, che si è svolta nel mese di agosto con mostre, scuola di mosaico e laboratori, è stata promossa dall’associazione Amici del Mosaico Artistico, con il patrocinio del Comune di Tornareccio. Un percorso che ha celebrato il patrimonio costruito in questi vent’anni, ma ha anche ribadito la vocazione originaria del progetto: mettere in dialogo l’identità locale e la tradizione artistica con una collezione diffusa di opere che, nel tempo, ha trasformato Tornareccio in un vero museo a cielo aperto.

Cuore dell’ultima settimana di iniziative è stata la Scuola di mosaico, che si è svolta da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, con due corsi affidati a due maestri del Gruppo Mosaicisti di Ravenna. Il corso young, tenuto da Anna Caterino, ha coinvolto venti partecipanti, impegnati nella realizzazione di un’opera collettiva dal titolo “Nel nostro giardino”. Un lavoro corale nel quale i giovani corsisti hanno potuto sperimentare direttamente le tecniche di creazione di un mosaico. Il corso rivolto agli adulti, tenuto da Marco Santi, ha visto invece la partecipazione di dieci persone e ha avuto come tema il volto. Il percorso didattico ha così ampliato la riflessione avviata con la mostra “Anatomie di un volto: sguardi tra tradizione e contemporaneità”, esplorando le possibilità espressive del mosaico nella rappresentazione della figura umana.

A chiudere la settimana, venerdì 28 agosto, è stata la “Notte dei mosaici”, con l’esposizione dei lavori dei corsisti, la consegna degli attestati e la realizzazione di un mosaico collettivo. La serata è proseguita con una cena picnic sotto i mosaici, con circa 150 persone raccolte attorno a un lungo tavolo tra i vicoli del centro storico. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le associazioni Bentornato Carnevale e Pak di Zazze e si è conclusa con la musica disco a cura di GS Eventi.

Grande interesse ha suscitato la mostra Anatomie di un volto, curata da Anna Caterino per il Gruppo Mosaicisti di Ravenna, che riunisce opere di undici artisti: Ismaele Nones, Aligi Sassu, Mario Schifano, Mimmo Paladino, Athos Ongaro, Livio Scarpella, Giuseppe Tirelli, Giuseppe Bergomi, Paolo Schmidlin, Carlo Pasini e Nicola Samorì. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre su prenotazione. Accanto all’esposizione, è stata proposta Istantanee di una rivoluzione culturale, mostra fotografica che ha raccontato i vent’anni di “Un mosaico per Tornareccio”, con l’esposizione anche dei bozzetti vincitori dei concorsi delle passate edizioni.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico e della partecipazione alle iniziative del ventennale – dichiara Elsa Betti, presidente dell’associazione A.M.A. Amici del Mosaico Artistico –. Vent’anni dopo l’intuizione di Alfredo Paglione, il mosaico è diventato parte dell’identità di Tornareccio. Questa edizione ci ha confermato che il progetto è ancora vivo e capace di parlare al presente, coinvolgendo artisti, giovani, adulti e visitatori. Ora guardiamo al futuro: stiamo già lavorando a nuove iniziative per dare continuità a questo percorso”.

Per il sindaco Nicola Iannone: “In questi vent’anni il mosaico è diventato uno degli elementi riconoscibili dell’identità di Tornareccio e, insieme alle altre iniziative e alle altre peculiarità del territorio, ha contribuito a promuovere e far conoscere il nostro paese. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere questo progetto e ringraziamo l’associazione Amici del Mosaico Artistico, gli artisti, i maestri mosaicisti, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

Con “Ventixcento4” si chiude così l’estate del ventennale, ma “Un Mosaico per Tornareccio” continua il suo viaggio, con nuove attività già in preparazione per i prossimi mesi.