A Lettomanoppello le mostre “Trama dell’essere” e “Oltre il tempo, oltre il luogo”

In occasione della festa patronale di Lettomanoppello in onore di San Nicola di Bari che vedrà il culmine con il concerto di Bianca Atzei la sera del 6 ottobre, verrà inaugurata venerdì 2 ottobre, alle ore 17 in piazza Umberto I, la mostra personale di Diana Ferrante dal titolo “Trama dell’essere – Figure della memoria, dell’interiorità e della trasformazione” con 3 serie composte da 22 opere.

Le tre serie sono “Tracce” (8 opere), “Presenze silenziose” (6 opere) ed “Equilibri fragili” (8 opere). Si tratta di “Un viaggio intimo tra memoria, materia e trasformazione. Ventidue opere che intrecciano volto, tessuto e tempo, lasciando emergere tracce di ciò che siamo stati e di ciò che ancora possiamo diventare”.

In contemporanea, nello stesso contesto, “Oltre il tempo, oltre il luogo – Due sguardi, un unico invito”, mostra collettiva di due allievi di Diana Ferrante, vale a dire Claudio Fuschini con “L’eredità artistica e artigiana d’Abruzzo” e Mara Scoccaro con “Dove il sogno abita”.

Le mostre, con il patrocinio della parrocchia nella persona di Don Davide, saranno visitabili dal 3 al 6 ottobre prossimi nelle fasce orarie 10-12:30 e 16-19:30. Dunque le mostre itineranti proseguono il loro cammino dopo le tappe di Francavilla e Pescara.