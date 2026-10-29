Presentazione catalogo di mostra "La Scuola di Barbizon: le radici dell'Impressionismo", Museo dell'Ottocento, Pescara

La mostra La Scuola di Barbizon: le radici dellâ€™Impressionismo (05 settembre 2026 - 09 gennaio 2027) si arricchisce di un nuovo appuntamento: sabato 7 novembre, alle ore 16:30, presso il Museo dellâ€™Ottocento di Pescara si terrÃ la presentazione del catalogo.

Disponibile in tre edizioni â€” italiana, inglese e francese â€” il volume riunisce saggi critici, schede storico-artistiche e un ricco apparato iconografico, offrendo un percorso di conoscenza attraverso le opere e gli artisti che hanno rinnovato la pittura di paesaggio, aprendo la strada allâ€™Impressionismo.

La presentazione vedrÃ la partecipazione di Lorenzo Sospiri, Candida Carrino, Carmine Catenacci, Costantino Dâ€™Orazio, Denis Fadda e Paolo Serafini, per un momento di incontro e confronto dedicato alla mostra e al suo catalogo.

Il catalogo: 250 pagine, 4 saggi critici e 108 schede scientifiche.

La mostra continuaâ€¦ questa volta tra le pagine!

Sabato 7 novembre 2026 Â· Ore 16:30

Museo dellâ€™Ottocento, viale G. dâ€™Annunzio, 128 - Pescara

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare, scrivere a info@museodellottocento.eu, indicando nominativo, numero di partecipanti e recapito telefonico. L'accesso sarÃ consentito previa conferma scritta del Museo.