“Due sguardi, un unico percorso: tra realtà e immaginazione”: verrà inaugurata domenica 22 novembre alle ore 17 presso la sede dell’associazione culturale Senso Civico, in viale Nettuno a Francavilla al Mare, la mostra personale di Roberto Colleluori dal titolo “La forma come armonia” a cura dell’Atelier d’Art Diana di Diana Ferrante.

"Attraverso la scultura e la pittura - sottolinea Diana Ferrante -, Roberto ci accompagna in un viaggio tra materia, natura, luoghi ed emozioni. Nelle sue sculture, il legno d’ulivo e gli altri materiali prendono forma rispettando la loro natura, lasciando emergere la bellezza e l’unicità della materia. Nella pittura, invece, rivivono frammenti di vita, luoghi e suggestioni catturati durante i suoi viaggi. Due linguaggi, due sensibilità, un unico filo conduttore: la ricerca dell’armonia tra materia, forma e colore". Si tratta di un percorso che intreccia scultura e pittura attraverso la lavorazione del legno d’ulivo e altri materiali che prendono forma rispettando la natura stressa del materiale e la pittura, ispirata da scatti e immagini di vita colti nei suoi viaggi".

La mostra sarà aperta dal 22 al 27 novembre dalle 16 alle 19:30 con ingresso libero.