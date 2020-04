Coronavirus: l’ANCRI continua la raccolta fondi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per supportare i medici e quanti lavorano per i malati affetti da Coronavirus l’ANCRI PESCARA (Associazione nazionale Insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana) continua la raccolta fondi per sostenere l'Ospedale Civile di Pescara e il Posto Medico Avanzato (P.M.A.) SUEM 118.

I fondi saranno destinati all'acquisto di materiali attrezzature mediche e DPI necessari per combattere il CORONAVIRUS e dare la possibilità agli operatori sanitari e a tutti coloro che lottano in prima linea di lavorare meglio e in sicurezza.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico con la causale (RACCOLTA FONDI PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS"

Codice IBAN: IT68I0306967684510749163690 BANCA INTESA SAN PAOLO intestato ANCRI PESCARA.

IL PRESIDENTE

Cav. Annamaria Di Rita