Impresa Donna CNA

Dopo le assemblee e la nomina della nuova compagine di Impresa Donna, la neo Presidente Linda D’Agostino ha convocato, il 19 luglio 2021, la prima riunione presso la sede della CNA Provinciale d Pescara invitando anche imprenditrici e funzionarie CNA per creare sin da subito un comitato per la gestione e programmazione delle idee e dei progetti.

In un’importante Associazione, creare una sezione al femminile può sembrare ai più un’ulteriore ghettizzazione delle donne che trovano uno spazio per parlare dei “loro” problemi, ma, partendo dalla considerazione che non esistono nella società e nella famiglia problemi di genere, aver creato e voluto Impresa Donna è stato un fiore all’occhiello per la CNA perché con estrema professionalità, che solo le donne sanno avere, si sono affrontati argomenti che hanno come protagoniste le donne con la loro personalità e le loro certezze.

Le donne, si sa, sono capaci di studiare, lavorare, progettare, eseguire con successo azioni senza dimenticare mai il grande importante ruolo che hanno nella società e nella famiglia. Le donne sono portatrici di vita e di amore e tali cose portare nella vita lavorativa creano situazioni di benessere.

Dalla costituzione di questa sezione della CNA ad avere il ruolo di Presidente è stata Luciana Ferrone imprenditrice a capo della sua azienda di trasporti di importanza nazionale.

Varie sono state le azioni intraprese nei quattro anni passati e tante le imprenditrici che hanno dato il loro apporto professionale e con la nuova compagine nuove azioni e nuovi progetti saranno discussi e portati a termine con la guida di Linda D’Agostino che ha dichiarato:

“La linea che vorrei seguire è quella di fare rete, di aggregare più possibile sia all'interno del sistema, da dove possono uscire tante opportunità, sia all'esterno, con altri CID così come si è già fatto in passato, ma anche con consulenti esterni, con le scuole professionali, con le istituzioni. Creare alleanze e soprattutto fare rete è importante perché oggi non può esistere nessun progetto che possa essere studiato e concretizzato da soli. Proprio per questo ho invitato nella prima riunione tante imprenditrici e donne che hanno ruoli nel sistema CNA. La CNA è una grande realtà associativa e condividere con le altre funzionarie del sistema i progetti che Impresa Donna porterà avanti, credo sia fondamentale per la loro riuscita e per il sistema stesso. In questo nuovo corso non sarò da sola avrò con me donne che hanno già partecipato ad Impresa Donna e che adesso continueranno a dare il loro importante apporto. Ci sarà anche un comitato anche questo fatto da donne imprenditrici e anche da funzionarie del sistema CNA”.

Impresa Donna è costituita dalla Presidenza con Linda D’Agostino, Lia Nori, Maria Paris, Cinzia Napoleone, Paola Paolini e dal Consiglio con Abate Maria Luisa, Daniela Giangreco e Simona D’Alessandro.

L’ex Presidente Luciana Ferrone è stata nominata Vice Presidente di Impresa Donna Nazionale.

Le donne che hanno partecipato alla prima riunione sono state le imprenditrici: Antonella Antenucci Presidente Unione Alimentare (Agricoltura), Anna Barone Benessere e Sanità Estetica, Silvia Di Silvio Terziario e Comunicazione, Melania Dottori CNA Giovani Lia Nori Presidenza Di CNA Industria Teramo;

e le funzionarie del Sistema CNA: Donatella Paolucci Responsabile Regionale Fidimpresa, Cinzia Di Felice Responsabile Credito e Tesseramento Pescara, Lorenza Di Giulio Resp. Formazione ECIPA Abruzzo, Sabrina Di Francesco Supporto e Coordinamento Cid Teramo, Letizia Scastiglia Direttrice CNA Chieti

Presenti alla riunione il Direttore Regionale Graziano Di Costanzo e la coordinatrice Regionale CNA Impresa Donna Letizia Scastiglia e on line il Presidente Regionale Savino Saraceni.