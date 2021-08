Passaggio della Campana per la Delegazione della Cucina Italiana Pescara Aternum

In una serata di convivialità ed allegria con 52 ospiti presenti il dott. Giuseppe Di Giovacchino ha ufficialmente cominciato il suo cammino di Delegato per la Delegazione della Cucina Italiana Pescara Aternum.

Il dott. Di Giovacchino succede all’avvocato Mimmo Russi che per otto anni ha guidato la Delegazione.

“L’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della nostra Repubblica, è presente nel territorio pescarese anche con la Delegazione Pescara Aternum, di cui mi onoro di essere il nuovo Delegato.” - Ha dichiarato il dott. Di Giovacchino -” In tale mio nuovo ruolo, avrò particolare cura di adoperarmi per avviare iniziative idonee a diffondere maggiormente la migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana ed abruzzese in particolare.

Un percorso impegnativo, ma molto entusiasmante, che mi prefiggo di portare avanti con la collaborazione degli Accademici e con l’insostituibile sostegno di quanti apprezzano la Civiltà della Tavola, che tanto contraddistingue il Belpaese nel mondo”.