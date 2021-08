FIDAPA BPW Sezione Pescara elezione nuovi organismi

Sabato 28 agosto 2021 presso l’Hotel Carlton, sede sociale della FIDAPA sezione di Pescara, si sono svolte le elezioni biennali per il rinnovo degli organismi istituzionali.

Presenti, durante le votazioni e lo spoglio, la Presidente Distrettuale Anna Maria Elvira Musacchio e la Presidente della Sezione FIDAPA Pescara Alessandra Di Pietro.

La nuova Presidente è la Prof. Roberta Degli Eredi, vice Presidente Daniela Bianchi Dirigente Scolastica, Celeste Di Giorgio Docente, tesoriera Maria Luisa Abate, architetto e giornalista.

Consigliere le docenti Maria Paola Capuani, Graziella Chiavaroli, la Referente regionale del FAI Rosaria Chicchirichi, l’imprenditrice Anna Chiara Favetta, la soprano Aleksandra Lazic e Oriana Trubiani medico e docente universitaria.

Revisore dei conti: Lucia Colarossi ex dirigente regionale, Alessandra Graziani dirigente statale, Raffaella Papagno docente.

L’ex Presidente Alessandra Di Pietro rimarrà nel Consiglio Direttivo con il ruolo di Past President e affiancherà la nuova Presidente dando continuità alla gestione che, se pur sofferente della lontananza per la pandemia, ha saputo attraverso i Webinar tenere sempre vivo ed attivo il ruolo delle donne impegnate territorialmente.

La FIDAPA Sezione Pescara fa parte della FIDAPA BPW Federazione Internazionale BPW (International Federation of Business and Professional Women), è presente in 95 Paesi e in 5 continenti, in Italia conta circa 11.000 socie ed ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti, di promuovere la cultura della non violenza e l’empowerment femminile.

Il 26 Agosto 2021 la Fidapa BPW ha festeggiato il 91° Anniversario della fondazione avvenuta nel 1930 ad opera di Lena Madesin Philips.