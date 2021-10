Nuovo biennio per la FIDAPA BPW Italy sezione Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con il passaggio delle consegne e il suono della campanella è cominciato il nuovo biennio della FIDAPA sezione di Pescara con la nuova Presidente Roberta Degli Eredi eletta alle votazioni del 28 agosto 2021.

La FIDAPA BPW è un’associazione che vede protagoniste le donne impegnate in tutti i settori delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Fu istituita ben 91 anni fa ed oggi conta in Italia circa 13.000 socie.

Obiettivo della FIDAPA a livello mondiale è far emergere le donne nei tanti ruoli che coprono nella vista sociale, familiare e lavorativa, far comprendere che esse sono una risorsa ancora troppo sconosciuta nonostante occupino un ruolo essenziale nella vita di tutti. Le donne sono sempre esempio di buone pratiche e impegno quotidiano per la crescita culturale, sociale economica e sociale dell’Intero Paese.

La sezione di Pescara, presente in città già da 14 anni, la sera del 20 ottobre ha iniziato il nuovo biennio con la presentazione della nuova Presidente con il Direttivo e il Consiglio di sezione.

A presiedere la Presidente uscente Alessandra Di Pietro che nel suo discorso di fine mandato ha narrato dei due anni trascorsi in un periodo molto difficile per tutti a causa della pandemia. Ma, nonostante il rigore della distanza sociale, alcune cose sono state fatte soprattutto con l’uso dell’online e dei Webinar che sono riusciti ad unire, se pur virtualmente, le socie intrattenendole su temi importanti socialmente e culturalmente.

Alla fine del racconto dei due anni trascorsi il passaggio delle consegne si è avuto simbolicamente con il suono della campanella passata dalla post President Alessandra Di Pietro alla nuova Presidente Roberta Degli Eredi.

Roberta Degli Eredi è una donna impegnata nel settore dell’istruzione quale docente presso l’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara.

La nuova Presidente salutando i tanti ospiti presenti ha esposto le linee guida per il lavoro da svolgere per la vita della sezione durante il biennio 2021/23.

Ad affiancare la Presidente la vice Presidente Daniela Bianco, la Segretaria Celeste Di Giorgio, la Tesoriera Maria Luisa Abate, la Past President Alessandra Di Pietro, le Consigliere: Rosaria Chichiricchi, Maria Paola Capuani, Annachiara Favetta, Oriana Trubiani, Aleksandra Lazic, Graziella Chiavaroli, le Revisore dei conti: Lucia Colarossi. Maria Alessandra Graziani e Raffaella Papagno.

Il team è pronto a lavorare nella continuità degli obiettivi nazionali e di sezione facendo sentire la propria presenza in tutti i settori della vita sociale ed economica della città interagendo con altre associazioni con le quali condividere i sani principi propri della FIDAPA sezione di Pescara.