La Bellezza della Diversità

Stamattina gioia ed emozione e tante persone intervenute nei locali di via Tavo, 248 in Pescara per l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Diversuguali.

L’associazione è un’organizzazione di Volontariato che, nella città di Pescara, ha, nei suoi venti anni di vita, riuscita ad accogliere e dare tanto a chi ha dovuto lottare sempre nella vita.

Figura importane e vera Leader Gianna Camplone, donna che ha saputo trovare e trarre dalla sua situazione fisica grande forza e amore per tutti.

Intorno a lei è cresciuta una comunità fatta di figli, genitori, amici e persone sole. Fatta di giovani che pur approcciando a tale comunità, anche solo per fare il servizio civile, è rimasta per oltre venti anni diventando una vera professionista e una vera donna come la psicologa Raffaella Papagno.

Proprio lei Raffaella stamattina ha fatto da voce a Gianna presentando l’iniziativa e le persone che a vario modo hanno avuto un ruolo nella realizzazione.

I locali un tempo utilizzati per le aule della scuola elementare di via Giardino, nel quartiere tre di Pescara, da oggi in poi saranno utilizzati per la sede dell’associazione. I locali sono stati arredati dalla ditta IKEA che nei suoi progetti aziendali ha anche un settore per quelli della solidarietà e del sociale.

Non senza emozione Gianna ha salutato gli ospiti dicendo:

“Inizia un nuovo progetto, ci devono vedere perché fino a quando rimaniamo ai margini della società nessuno si accorge di noi. Ringrazio chi ci è stato vicino e lo dico con grande sincerità ringrazio tutte le autorità che mi sono state vicino. Posso testimoniare che ho avuto tutti vicino. Siamo una grande famiglia”.

Il testimone è poi passato a Raffaella Papagno che ha presentato il progetto e i protagonisti dell’arredo voluto ed eseguito da IKEA, ha presentato le tante autorità presenti e le persone che personalmente o con altri hanno dato la loro collaborazione nel tempo per mantenere viva l’associazione.

Per rappresentare la ditta MARKET MANAGER di IKEA CHIETI - Arianna Semeraro, progettista, Ileana Giacintucci, arredatrice e Davide Niemeijer, responsabile dei progetti di sostenibilità di IKEA di Chieti, Ancona e Rimini

Tra le persone che hanno partecipato la Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro che porta avanti per la sua Scuola progetti di solidarietà con la collaborazione dei Docenti. Presenti i ragazzi dell’accoglienza e di cucina, il cuoco docente Prognoli, le Docenti del sostegno che per l’occasione hanno accompagnato il loro allievi speciali all’inaugurazione.

Molte le autorità dal Prefetto di Pescara di Giancarlo Di Vincenzo che ha tagliato il nastro in compagnia di Gianna e un ragazzo speciale, L’assessora alla Sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, Pietro Quaresimale Assessore Politiche Sociali Regione Abruzzo, Antonio Blasioli per il Consiglio Regionale, il Vicesindaco Di Pescara Giovanni Santilli, l’Assessore Adelchi Sulpizio, la Garante per l’infanzia Falivene Maria Concetta, e ancora tanti altri in rappresentanza di associazioni.

Ai dipendenti dell’IKEA sono stati fatti dei doni per dimostrare la riconoscenza per il lavoro fatto e per l’empatia dimostrata.

La torta preparata dal prof. Pignoli dell’Istuituto alberghiero di pescar ed il ricco buffet hanno allietato e rinfrancato gli ospiti intervenuti all’inaugurazione.

La benedizione dei locali è stata fatta da un sacerdote delegato dal Vescovo per l’occasione.