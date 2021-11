Borghi più belli d’Italia in Abruzzo 14°Festival Nazionale

L’Assemblea dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” si è riunita sabato 13 novembre 2021 a Sepino.

Lavori assembleari intensi e programmatici, che si sono concentrati sull'articolazione delle "iniziative di avvicinamento" al 14° Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia 2022 (che si svolgerà in Abruzzo, nei borghi di Abbateggio e Caramanico Terme) e che saranno il corollario di questa manifestazione di caratura nazionale, che darà lustro e visibilità a tutto il territorio regionale, divenendo un rilevante volano per il turismo e un’opportunità che valorizzerà e contribuirà a far conoscere i borghi più belli certificati abruzzesi e molisani.

In occasione della trasferta molisana, gli amministratori hanno visitato il borgo di Sepino che custodisce alcune architetture religiose davvero interessanti, come la Chiesa di Santa Cristina, l’area archeologica di Altilia-Saepinum ed hanno fatto tappa anche nel borgo di Oratino, che nel centro storico conserva la struttura urbanistica medievale, con case antiche ma ben conservate, che attorniano la Chiesa di Santa Maria Assunta.

“È stata una bellissima giornata trascorsa in Molise – dichiara Antonio Di Marco, Presidente Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” -. Ringrazio il sindaco di Sepino, Paolo D’Anello per averci ospitato nel suo borgo per un’assemblea molto importante per le future iniziative che coinvolgeranno tutti i Comuni dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” e che ha visto la partecipazione di numerosi sindaci e loro delegati, segno evidente e tangibile di come lo strumento associativo sia compreso nelle sue piene potenzialità a servizio della rete dei borghi certificati delle due Regioni. Un grazie anche a Roberto De Socio, Primo Cittadino di Oratino, per la breve ma piacevole visita al suo Borgo!”