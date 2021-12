Alimentazione sana e prevenzione per un corretto stile di vita

14 dicembre 2021, presso l’ufficio di dirigenza dell’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, conferenza stampa convocata per la firma del Protocollo d’intesa tra l’istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, e la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara.

Dieta Sostenibile e Alimentazione Equilibrata questo il tema del Protocollo d’Intesa, a firmare l’importante documento il Presidente della Lilt Pescara, professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, e la Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro.

Il dott. Lombardo ha voluto precisare che proprio in questo periodo natalizio, dove il cibo e la dieta non sono proprio elementi che camminano insieme, il progetto di prevenzione oncologica nelle scuole di Pescara è molto importante.

Fino a trent’anni fa guariva solo il 30 per cento dei malati di tumore, oggi il 60 per cento e, noi, dobbiamo lavorare per eliminare il rimanente 40 per cento di malati che non riescono a guarire.

Alessandra Di Pietro, da sempre impegnata, insieme a tutto lo staff scolastico, a garantire, oltre allo studio, la salute dei ragazzi, attraverso l’educazione alla elaborazione del cibo e soprattutto alle qualità organolettica e nutrizionali degli alimenti, ha detto:

“L’educazione alimentare noi non la intendiamo solo come educazionale, come fatto puramente scientifico, nutrizionale, ma come valoriale per educare ad uno stile di vita che sia corretto per prevenire le patologie che si chiama, quindi, cultura della prevenzione attraverso l’indicazione di uno stile di vita. Una qualità migliore della vita e quindi benessere per i nostri ragazzi”.