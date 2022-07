Eradicazione siepi Strada Parco Continua lo scempio sulla Strada Parco

Strada Parco, non si sa se questa denominazione potrà ancora esistere ed essere rispondente a quella che era una zona verde utilizzata da tante persone in oltre venti anni dalla sua naturale nascita. Naturale perché con la dismissione del tracciato ferroviario, come avviene in natura, le persone si sono appropriate della nicchia che si è venuta a creare nella zona.

L’unica cosa che c’era da fare era metterla in ordine cioè creare spazi dedicati ai giochi, vie prioritarie per le biciclette e luoghi di sosta sicuri con una illuminazione corretta per la notte e zone d’ombra per contrastare il sole ed il caldo estivo. Per fare ciò il costo per l’amministrazione sarebbe stato esiguo e come risultato avrebbe avuto il grazie di tante persone che avrebbero continuato ad utilizzare la strada con sicurezza.

Ma questo pensiero e programma per l’Amministrazione Comunale non è nemmeno da prendere in considerazione, continua lo scempio dei lavori che avrebbero come unico e solo obiettivo di far diventare la strada sede di un improbabile e pericoloso trasporto pubblico. Pericoloso perché ben si sa che li spazi, si dall’inizio del recupero del tracciato ferroviario, non erano congrui all’obiettivo che era stato preposto.

Lo scempio, quindi, continua e il Co.n.al.pa, assistendo alla distruzione di una siepe di oleandri (piante notoriamente forti e indistruttibili come quelle piantate negli sparitivia delle autostrade) che viene dichiarata malata, ma che invece con un semplice trattamento antiparassitario avrebbe potuto continuare la sua vita vegetale, è intervenuto con una dichiarazione anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini e del Comitato Strada Parco Bene Comune.