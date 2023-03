Il 12 marzo, presso il ristorante Franco, porto turistico di Pescara, le Delegazioni Pescaresi dell’Accademia Italiana della Cucina, si sono riunite in una conviviale su La Cultura della tavola con il tema prescelto La cucina pescarese nel tempo.

È proprio la cultura della tavola e quindi del cibo, intesa come lo studio e la ricerca delle tradizioni storico culturali dei luoghi italiani, dove le tradizioni e la qualità dei prodotti rendono la conoscenza delle pietanze una vera cultura di base popolare, che unisce quanti si interessano alla conoscenza e conservazione delle tradizioni popolari.

Fu proprio da questa intuizione e consapevolezza del fenomeno che nel 1953 il giornalista Orio Vergani fondò, insieme ad altri cultori della cosa, l’Accademia Italiana della Cucina. Anche con la scelta del nome Accademia Italiana della Cucina e non della cucina italiana, si volle sottolineare l’importanza di tutelare le tradizioni della cucina italiana per promuovere e favorire la conoscenza in Italia e i tutto il Mondo della cultura, del costume e della scienza culinaria italiana.

Tanti gli anni trascorsi da allora e tante le cose fatte e i risultati ottenuti come il riconoscimento nel 2003 di Istituzione Culturale della Repubblica Italiana che ha ha annoverato l’Accademia tra le maggiori realtà culturali italiane.

La conviviale congiunta delle due delegazioni di Pescara ha voluto sottolineare proprio questa capacità di promuovere attraverso la cultura del cibo, le tradizioni e il costume del luogo in cui si vive e si opera.

Proprio per favorire la ricerca storica e la divulgazione e valorizzazione della cucina locale, ha preso parte alla conviviale, come relatore, lo storico Licio Di Biase che tra i suoi tanti scritti storici ha pubblicato un libro dedicato a questa importante arte.

La cucina Pescarese nel Tempo, questo il titolo del suo libro che vuole, attraverso la descrizione di cinque luoghi della città di Pescara, percorrere la storia della stessa e la cultura e le tradizioni dei suoi cittadini nel tempo.

Attraverso la cucina, è noto, si favoriscono le iniziative che hanno lo scopo di divulgare la ricerca storica e la valorizzazione dei luoghi. Anche nella città di Pescara, proprio attraverso la conoscenza dei luoghi, cinque indicati da Licio Di Biase, che hanno contribuito a costituirla così come oggi la conosciamo, la cucina tradizionale ha raccontato chi erano i primari abitanti della città, le loro radici e come oggi si salvaguardano e si tramandano i cibi e le ricette tradizionali.

Ha aperto la conviviale congiunta il Dott. Giuseppe Di Giovacchino, della delegazione Pescara Aternum, che dopo aver salutato i presenti e presentato Licio Di Biase, autore del libro, ha detto:

“Quest’anno le Delegazioni di Pescara e Pescara Aternum dell’Accademia Italiana della Cucina hanno deciso di celebrare insieme la Conviviale del mese di marzo, una delle più importanti per la nostra Istituzione perché dedicata alla Cultura della Tavola. Per le Delegazioni di Pescara e di Pescara Aternum questo incontro accademico assume un significato ancora più rilevante perché le due Delegazioni, per la prima volta dopo 27 anni, hanno deciso di celebrarlo insieme. Una decisione accolta con entusiasmo dai nostri Accademici e che cancella anni di immotivata distanza. Questo incontro vuole rappresentare, quindi, l’inizio virtuoso di una nuova storia per le nostre Delegazioni. Sarà un momento contrassegnato da un forte carattere simbolico, amicizia e grande comunanza”.

Dopo Giuseppe Di Giovacchino, ha portato I saluti ai presenti il Dott. Giuseppe Fioritoni, Delegato di Pescara che ha apprezzato e valorizzato l’incontro congiunto

Presenti alla conviviale il Vice Presidente Vicario Nazionale Mimmo D’Alessio, Nicola D’Auria Coordinatore Regionale regione Abruzzo e delegato di Chieti, Monsignore Michele Fiorentini, Legato AIC Stato Città del Vaticano, il Dr. Gaetano Losa Vicario di S.E. il Prefetto di Pescara, l’Avv. Carlo Masci Sindaco di Pescara

Simposiarchi della conviviale Antonio Ruscitti e Adele Baiocchi, accademici delle due delegazioni, che hanno illustrato il menu proposto tradizionale della marineria pescarese.

Il menu della conviviale pescarese ha avuto inizio con un antipasto con seppie grigliate e peperoni arrostiti, un primo di spaghetti con scampi e ferfellone (peperone crusco), un secondo con brodetto di pece alla pescarese, e per finire un classico parrozzo con Aurum.

Il menu proposto è stato un’espressione della tradizione locale ed è stato elaborato dalla Brigata di cucina guidata dallo Chef Pierluigi Fusilli. In sala a coordinare il servizio il direttore Gabriele Vascellini.