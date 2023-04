Fiori e Poesie

Nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 aprile nell’ambito di Florviva, Mostra del Fiore, svoltasi al Porto Turistico di Pescara, l‘associazione culturale Teatranti d’Abruzzo ha tenuto di un reading di poesia.

Ad organizzare l’evento, insieme al responsabile di Florviva, Vittorina Castellano, Presidente dell’Associazione, che ha invitato i poeti presenti a declamare le proprie poesie.

Tante le poesie ascoltare in lingua italiana e in dialetto abruzzese e anche in lingua romanì a cura di Alexian Santino Spinelli.

Tanti i poeti che hanno letto scritti propri e anche di altri poeti: Patrizia Tocci, Alexian Santino Spinelli, Stefania Fiorilli, Francesco Ciccarelli, Orlando D’Addario, Annita Pierfelice, Sandra Di Felice, Adolfo Ciaccio, Mara Motta, Caterina Franchetta, Tina Troiani, Manola Di Tullio, Lucia Guida, Giulia Madonna, Piero Assetta, Daniela Quieti, Ireneo Gabriele Recchia, Leda Panzone Natale, Dante Marianacci, Elisabetta Mancinelli, Francesco Ciccarelli, Giorgio Ciampoli, Pietro Assetta Proietto, Lucio Vitullo, Mara Seccia, Gabriele Di Camillo.

Tra i poeti che hanno letto una propria opera, la stessa Vittorina Castellano che, tra le sue tante attività, è: poeta, scrittrice, attrice regista e organizzatrice di eventi e manifestazioni con l’Associazione Teatranti d’Abruzzo.

In entrambe le giornate molti i presenti che hanno volentieri ascoltato poesie in un ambiente ricco di colori e di profumi.