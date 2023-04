Il FAI visita CittÃ  S. Angelo

Il Fai ha organizzato un Tour itinerante nel Borgo per nuovi percorsi a Città Sant’Angelo da fare nei giorni 29 e 30 aprile.

L’incontro per i partecipanti è in Corso Vittorio Emanuele e le visite si svolgeranno ogni 30 minuti con inizio per il 29 aprile dalle ore 16.00 alle 19.00 e per il 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Il Tour itinerante si svolgerà nei seguenti luoghi:

Esterno Collegiata di San Michele, Chiesa di San Francesco, Chiesa di Sant’Agostino, Museo Civico L. Chiavetta, Chiesa di Santa Chiara, Ruota degli esposti e Cisternore

Il programma prevede Le degustazioni che consistono nella visita alle cantine con degustazione di vini e altre specialità del luogo.

Sabato 29 aprile alle ore 17.30 sarà dedicata al Montepulciano d’Abruzzo Doc con la sottozona Terre dei Vestini.

Domenica 30 aprile alle ore 17.30 l’incontro dal titolo L’Abruzzo veste di bianco, si andrà alla scoperta dei vini bianchi sempre più presenti negli ultimi anni.

Anche nella degustazione dei vini bianchi si potranno assaporare prodotti come il Pecorino di Farindola.

Le cantine che si potranno visitare sono:

Associazione Terre dei Vestini/Barone di Valforte

Cantina Tollo/chiusa Gande/Ciavolich

Francesco Farchione/Hadrianum

Mastrangelo Tenimenti del Grifone

Tenuta De Melis/ Torre dei Beati

Il costo della degustazione è su prenotazione al costo di euro 10.

Per informazioni: pescara@delegazionefai.ambiente.it