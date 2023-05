La formica viola invita alla Festa di tesseramento 2023

Sabato 6 maggio 2023 alle ore 20.00 torna la frizzante e dissetante festa di tesseramento dell’Associazione La Formica Viola, presso lo SCUMM – House of Rebels, Lovers and Drinkers – di Via delle Caserme n. 38.

Finalmente, dopo il lungo periodo di divieti e freni inibitori, potremo riprendere con-tatto con i tabù e ri-scoprire che cosa ci riserveranno le formichine dell’Associazione per quest’anno.

Sarà un momento di incontri, presentazioni e scambi, durante il quale ci potremo dissetare nella mente e nel corpo… Anzi, riscopriremo il legame profondo della mente con il corpo e viceversa, nei vari contesti di vita! Da quelli più intimi a quelli socio-politici. Il tutto sarà vissuto in un clima facilitante la socializzazione e l’in-formazione. Giocando e divertendoci impareremo qualcosa in più su di noi, sulle relazioni e anche su scelte, gesti e azioni.