Come ogni anno il concorso fotografico, che ha come oggetto le Case di Terra, è proposto dal Centro di Documentazione sulle Case di Terra del Comune di Casalincontrada (CH).

Le case di Terra sono simboliche di una cultura contadina tradizionale presente in tutto l’Abruzzo ed in particolare nel Comune di Casalincontrada che, dal 1996, ha saputo mettere in evidenza questa ricchezza culturale tradizionale dell’architettura spontanea. Già con la prima edizione La Festa della Terra ha visto la partecipazione di tecnici e cultori della materia provenire da tutto il mondo e ogni anno la manifestazione ha mantenuto l’obiettivo di far conoscere e dibattere su questa tipologia costruttiva.

La Festa della Terra, arricchita dal concorso fotografico, ha visto la partecipazione negli anni di persone che hanno fotografato queste architetture in tutto il Mondo.

L’architettura in terra è presente ovunque perché rappresenta la capacità intrinseca nelle persone di saper costruire con quello che la natura dà e propone.

Presentazione del Concorso:

Il XXI Concorso Fotografico Internazionale sul tema “Le Case di Terra – paesaggio di architetture” è un’iniziativa del Centro di Documentazione sulle Case di Terra di Casalincontrada (CH) e dell’Associazione Terrae odv. La riscoperta delle conoscenze legate alle costruzioni in terra cruda, ricompone tasselli di un mosaico fatto di uomini, cose, materie, luoghi, in immagini. Immagini che possono essere “sopravvivenze”, ma anche “nuovi paesaggi”, architetture di territorio, memorie e realtà.

Partecipa & invita a partecipare

https://casediterra.com/web/xxi-concorso-fotografico-internazionale-le-case-di-terra-paesaggio-di-architetture/

Termine presentazione opere 20/08/2023

Associazione Terrae odv

via Maiella 151

66012 Casalincontrada (CH)

Tel. 0871.347732 mobile 3497414695

e-mail info@casediterra.com

c.f. 93029130692

l’Associazione terrae onlus coordina le attività del CeDTerra del Comune di Casalincontrada

www.casediterra.com