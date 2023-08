Come ogni anno a settembre il Comune di Casalincontrada (CH) ospita un evento molto importante dal tema sempre attuale Vivere sano Abitare Sano.

La terra cruda è il leitmotiv che unisce 30 anni di incontri in cui si sono confrontati tecnici e amministrazioni per promuovere un’architettura sana e naturale.

Per il CedTerra nel 2023 ricorreranno 30 anni dal riconoscimento come Museo di 4° Categoria - “Centro di Documentazione” - ai sensi della LR 44/92 “Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale” giusta delibera di G.R. n°6811 del 06/12/93 a seguito della istanza del Comune di Casalincontrada prot.n°2960 dell’11/09/92.

Per la manifestazione di settembre 2023 di seguito il PROGRAMMA GENERALE:

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ 11/13 settembre

Villa De Lollis – CedTerra – La Casa di Teresa, Casalincontrada

Workshop “Realizzare con la terra”

Attività teorico-pratiche per sperimentare in prima persona le tecniche con materiali naturali (canapa, calce, terra) in collaborazione con Luciano Riberi – fondatore di Calcinia

GIOVEDI’ 14 settembre

Ore 17:00 – 19:00 Villa de Lollis – CedTerra – Piazza A. De Lollis (Piazza del Municipio)

Presentazione di libri … sulla terra cruda e sul territorio

Dialogano con gli autori: Anna Crisante, Giuliano Di Menna, Anna Paola Conti

TERRA COME TERZA PELLE – intonaci e finiture a base di argilla – di Sergio Sabbadini Edicom Edizioni 2023

TECNOLOGIE LOCALI E COSTRUZIONE DELLA CASA IN ABRUZZO – di Maria Cristina Forlani – Tipolitografia SIGRAF 1983

Vastu L’universo in Architettura – di Alessandro Checchi by Amazon Italia

VENERDI’ 15 settembre

Ore 9:30-12:00 Chiesa Madonna delle Grazie – Largo Finizio – Casalincontrada

Saluti del Sindaco Vincenzo Mammarella

COLLOQUI SULLA TERRA | TALKS ON EARTHEN ARCHITECTURE

SEMINARIO L’architettura di terra – temi e sinergie nelle varie aree del mondo

Introduzione l’esperienza degli organismi internazionali – Maria Teresa Iaquinta, ICOMOS Italia

*UNIVERSITERRA FOCUS AFRICA – Presentazione e confronto tesi di laurea sul tela dell’architettura sostenibile con materiali naturali nel continente africano – commissione: Stefan Pollak , AK0 – architettura a Kilometro zero ETS, Roma (coordinatore) con Gaia Bollini , Università di Padova – Maddalena Achenza , Università di Cagliari – Adolfo Baratta, Università Roma Tre – Gianfranco Conti , CEDTerra.

Patrimonio cileno vernacolare in terra decorato Elena De Santis , Università La Sapienza Roma

Call for Project nazionale sul tema della costruzione in terra cruda, Anna Paola Conti, Ecomuseo di Villa Ficana

Ore 15:00 – 19:00 Chiesa Madonna delle Grazie – Largo Finizio – Casalincontrada

SEMINARIO Buone Pratiche & Architettura in Terra Cruda

Saluti del Sindaco Vincenzo Mammarella

Coordina Associazione Terrae Odv

Le esperienze maturate per la valorizzazione e tutela delle case di terra dalla Regione Abruzzo, dagli Enti territoriali, dagli enti locali dallo Stato

Censimento delle case di terra in Provincia di Chieti – aggiornamento del PTCP – ricerche tematiche & GIS – avvio delle procedure.

Rassegna dei Piani urbanistici & le case di terra cruda – prima indagine a cura dell’Associazione Terrae Odv.

Sono invitati: la Regione Abruzzo, Assessore all’Urbanistica Nicola Campitelli – i Sindaci – gli Ordini Professionali e di Categoria – le Camere di Commercio – gli Operatori economici – i Gruppi di Azione Locale (GAL) – gli Enti di formazione – le Scuole – le Università – gli ITS

*Per questo Seminario, in collaborazione con la Fondazione Architetti Chieti-Pescara, saranno riconosciuti n.3 crediti formativi agli architetti.

SABATO 16 settembre

Ore 10:00 – 12:00 Sala del Consiglio della Provincia di Chieti

Firma del protocollo d’intesa tra la Provincia di Chieti e l’Associazione internazionale Città della Terra Cruda

Proiezione del Video documentario del regista Alonso Crespo.

Un progetto dell’Associazione Internazionale Città della terra cruda con il quale si racconta l’architettura in terra cruda in Italia. Il racconto si sviluppa durante un viaggio che attraversa l’Italia nelle regioni dov’è presente il patrimonio storico architettonico in terra cruda, Calabria, Basilicata, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo e Sardegna. Nelle diverse tappe sono state raccolte le testimonianze di studiosi, professionisti, amministratori pubblici, proprietari di case e artigiani che da decenni stanno riscoprendo l’uso del materiale terra in edilizia a partire dal recupero del patrimonio storico.

Sono invitati: Regione Abruzzo – Soprintendenze MIC – Comuni – Province PE – TE – AQ

Ore 15:30 – 18.30 Villa De Lollis – CedTerra – Casalincontrada

COLLOQUI SULLA TERRA | TALKS ON EARTHEN ARCHITECTURE (cont.)

Saluti del Sindaco Vincenzo Mammarella

I 30 anni dal riconoscimento del CEDTERRA come Museo di 4° Categoria –

“Centro di Documentazione”

…sentire l’odore di un campo appena arato…l’amore per la natura, per il paesaggio, arriva alla testa, riempie il cuore In ricordo di Claudio Di Palma…lo ricorda Francesco Zappacosta

Invitato: Assessore Daniele D’Amario– Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo

Inaugurazione mostra delle foto vincitrici XXI Edizione del Concorso Fotografico

“LE CASE DI TERRA – paesaggio di architetture”.

Presidente della Giuria: Arch. Stefan Pollak

Giurati: Sindaco Comune di Casalincontrada/delegato, Marco Sideri– Presidente Associazione Internazionale Città della Terra Cruda/delegato, Arch. Dante Pallotta – Fondazione Architetti Chieti -Pescara, Mauro Vitale – Fotografo, Stefania Giardinelli – Ass. Terrae Odv, Claudia Di Donato – Ass. Terrae Odv Giurati supplenti: Ambra Lattanzio – Ass. Terrae Odv, Vincenzo Masciovecchio – Ass. Terrae Odv

DOMENICA 17 settembre

Ore 14:30 – 18:00 Villa de Lollis – CeDTerra (punto di partenza)

PASSEGGIATA CONSAPEVOLE

Percorriamo assieme l’itinerario tracciato dalla Comunità di progetto Abruzzo Marrucino TerrAccogliente. https://abruzzomarrucino.it/percorsi-e-itinerari/2a-casalincontrada-19913

Tappe: Villa De Lollis – Chiesa di San Rocco – Malandra Vecchia – Casa di Teresa – Colle della Rocca – Villa De Lollis. Lunghezza: circa 5,7 km, percorso adatto a tutti.

Tiziana Franceschini[3] e Debora Longini[4] accompagneranno il cammino con pratiche di riconnessione con la Natura tra movimento e suono. In collaborazione con l’Associazione “Le Ginestre”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

e-mail: info@casediterra.com – telefono 349.7414695

Prenotazione obbligatoria per il workshop dal 11 al 13 settembre.

È prevista l’iscrizione per i seminari del 15 e 16 settembre.

Iscrizione consigliata per la passeggiata del 17 settembre.