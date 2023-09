Alexian Santino Spinelli, dal 2 al 5 ottobre, presenta un ricco cartellone di eventi internazionali

Quest'anno la manifestazione Amico Rom, raggiunge la 30^ edizione ed è ricca di importanti eventi che pongono Lanciano come capitale dell'intercultura a livello transnazionale.

Personaggi e artisti raggiungeranno la cittadina frentana non solo da tutta Europa ma anche dall'Argentina e dalla Russia.

Si inizia il 2 ottobre presso il prestigioso Istituto Cervantes con sede a Piazza Navona a Roma.

Verrà presentato il progetto europeo ROMHERITAGE, che propone il Cammino Culturale Rom riconosciuto dall'Europa. L'evento è ideato in associazione con l'ERIAC (European Roma Institute for Art and Culture) importante organismo culturale finanziato dal Consiglio d'Europa, l'associazione spagnola Presencia Git.