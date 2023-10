Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, racconto delle esperienze Erasmus+ dalla viva voce dei protagonisti

Promuovere la ricchezza della mobilità europea e i risultati del programma Erasmus+.

Queste le premesse alla base di “Erasmus a Colazione”, tavola rotonda organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo prevista per sabato 14 ottobre alle ore 9:00 presso la Sala Conferenze dell'Aeroporto d'Abruzzo a San Giovanni Teatino. L'iniziativa si inserisce all'interno del ricco calendario di appuntamenti di ErasmusDays , l'annuale campagna europea di sensibilizzazione e diffusione del programma promossa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea.

Sono previsti gli interventi di Casto Di Bonaventura, Presidente del CSV Abruzzo, Glauco Conte, responsabile del Settore Erasmus presso l'Università D’Annunzio Chieti-Pescara, Annalisa Michetti, responsabile del Settore Placement Europe Direct presso l'Università D’Annunzio Chieti-Pescara, Giulia Costantino dell'associazione Epic aps e Annarita Bini, Ambasciatrice Erasmus+ EDA e Presidente dell'associazione SmartLab Europe.

La parte centrale della mattinata sarà dedicata al racconto delle esperienze dei protagonisti di diversi progetti che abbracciano tutte le linee del programma: dall'inclusione sociale alla cittadinanza attiva, dai Corpi Europei di Solidarietà alla mobilità per l'apprendimento permanente. Un prezioso momento di condivisione e diffusione dei risultati, ideato anche con l'obiettivo di offrire ai presenti uno sguardo di insieme sul programma per stimolarne l'interesse e la partecipazione.

Le conclusioni saranno affidate a Sandra De Thomasis, Coordinatrice dell'Area Promozione del CSV Abruzzo.

«L’evento di sabato ha come focus il racconto dell’esperienza dei protagonisti di questa avventura europea di conoscenza che i progetti Erasmus fanno vivere, in particolare ai nostri giovani», ha dichiarato il Presidente del CSV Abruzzo Casto Di Bonaventura. «Sentirsi appartenenti alla stessa storia e allo stesso destino è quanto mai necessario per un'Europa della condivisione e della solidarietà che voglia costruire la pace e la prosperità tra i popoli. Come CSV Abruzzo ETS siamo lieti, anche grazie alle convenzioni stipulate con Europe Direct, di poter dare il nostro contributo diffondendo tra i volontari e tra i giovani della nostra regione le opportunità offerte dai progetti Erasmus».

L'iniziativa è promossa dal CSV Abruzzo in collaborazione con Europe Direct Chieti, Akon Service e diverse realtà associative del territorio impegnate in queste tematiche: SmartLab Europe, Dafne Odv, Epic aps, Youth Solidarity Travellers, ESN Chieti e I ragazzi della Bonincontro.

È prevista una diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo . Sarà possibile ascoltare i racconti dei protagonisti anche attraverso Radio ISAV .