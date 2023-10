SNALP Abruzzo, Ercole d'Ercole confermato segretario regionale

Nel magnifico Palazzo Comunale Fibbioni dell’Aquila, si è riunito il Congresso Regionale dello SNALP Abruzzo (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati), per il rinnovo delle cariche direttive e dirigenziali della Regione.

All’incontro sono intervenuti il Segretario Generale Nazionale Confederale Dott. Domenico Marrella, il Capo Area Centro Italia CONFAEL/SNALP Eugenio Danilo Fischetto ed il Segretario Regionale CONAFEL Abruzzo Ing. Michele Suriani.

Nel discorso introduttivo tenuto dal Segretario Regionale SNALP Abruzzo uscente, Ercole d’Ercole, sono stati rimarcati i valori di autonomia ed europeismo che contraddistinguono “la grande famiglia CONFAEL/SNALP”.

Un Sindacato nuovo e dinamico, vicino ai lavoratori e alle famiglie, radicato sul tutto il territorio nazionale con numerosissime sedi zonali, sedi provinciali e regionali.

Il Dott. Marrella affronta tematiche attuali esponendo alla nutrita platea intervenuta argomenti come pensioni, evasione fiscale, disoccupazione soprattutto giovanile soffermandosi su uno degli impegni che rivestono una priorità nel mondo confederale CONFAEL/SNALP: “La Sicurezza”. Bisogna potenziare gli strumenti volti a garantire maggiore sicurezza sul lavoro ma contemporaneamente tele concetto deve essere esteso anche in ambito stradale e femminile. Troppi i femminicidi, aggiunge il Segretario Nazionale, nel nostro paese, frutto anche di un livello culturale non adeguato che genera una mancanza di identità, con tutte le tragiche conseguenze del caso. Un intervento che ha suscitato un notevole interesse negli ospiti, segnale che la sicurezza è percepita come un allarme sociale al quale CONFAEL/SNALP vuole mettere rimedio attraverso le proprie e numerose proposte inviate ai tavoli di concertazione dei diversi organismi Nazionali, Regionali e Comunali. Non a caso CONFAEL/SNALP con i suoi Comparti, da tempo si occupa di questa “piaga sociale” che non deve più appartenere ad uno stato Civile Democratico ed Europeo.

Marrella non tralascia di approfondire le tematiche dell’occupazione del nostro paese, un sistema che vive una costante crisi su modelli consolidati ed obsoleti. È ora di cambiare passo utilizzando tutte le risorse e le tecnologie a nostra disposizione, capaci di “intrecciare” la domanda con l’offerta, illustrando il neo-progetto CONFAEL/SNALP promosso in collaborazione con l’Ente Confederale APROMS, con il quale si mette a disposizione del mondo dell’impresa una banca dati di lavoratori, calibrando le richieste dell’impresa con le capacità del candidato.

Infine, a conclusione dell’incontro, nell’espletamento delle funzioni statutarie, si è provveduto al rinnovo delle cariche dirigenziali regionali e con votazione unanime è stato riconfermato alla carica di Segretario Regionale SNALP Abruzzo, Ercole d’Ercole, il quale ha provveduto alla nomina dei componenti del direttivo regionale.

“Ci sarà un sicuro lavoro di continuità con il passato ma con una maggiore incisività di rappresentanza e di rappresentatività, grazie al coinvolgimento delle nuove professionalità che oggi sono confluite in SNALP Abruzzo. La capillarità del nostro Sindacato, presente anche in Abruzzo, porterà ulteriori benefeci ai nostri iscritti. Oggi siamo rappresentativi in tuti i comparti produttivi sia nel pubblico impiego che nel settore privato ed il nostro obiettivo che rappresenta la nostra Mission è la salvaguardia, la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sul lavoro, sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana”. Queste le dichiarazioni del Segretario Regionale Abruzzo SNALP Ercole d’Ercole.