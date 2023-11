Al via gli incontri solidali per i festeggiamenti dei 20 anni della Adricesta Onlus

Iniziano gli incontri solidali di raccolta fondi per i festeggiamenti dei 20 anni della Adricesta Onlus.

Infatti domenica 12 novembre, alle ore 20:30 presso il Teatro Circus di Pescara, torna la Compagnia degli Avvocati di 'Toghe in Palcoscenico', con lo spettacolo "Lo Spione della Scala C", che dalla loro fondazione, dedicano i loro spettacoli, a favore dei Progetti della Adricesta Onlus.

Una collaborazione importante per la collettività, poiché le donazioni ed i contributi ricevuti, saranno utilizzati per la realizzazione di un Ambulatorio Medico presso l'unico Reparto in Abruzzo di Chirurgia Pediatrica ed Oncologica diretto dal Prof. Gabriele Lisi, che sarà dedicato a Maurizio Costanzo, storico Benefattore della Associazione e, per il progetto arredi del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica diretto dal dott. Stefano Tumini.

Un evento importante, quello di domenica 12 novembre, grazie alla sensibilità degli Avvocati di Pescara, con la regia dell'Avv. Anna Maria Petrei Castelli, che conferma che, la solidarietà attiva, deve necessariamente coinvolgere tutte le espressioni professionali, imprenditoriali, civiche ed Istituzionali del Territorio, per poter realizzare importanti Progetti a favore dei più deboli e, garantire sempre un'alta accoglienza ed Assistenza Ospedaliera Pubblica.

Infatti, come affermato dal Presidente dell'Ordine Avvocati di Pescara Avv. Federico Squartecchia: "Si rinnova il tradizionale impegno della Compagnia teatrale dell’Ordine degli Avvocati di Pescara “Toghe in Palcoscenico” al fianco di Adricesta Onlus e a sostegno dei suoi importanti progetti in favore dei bambini ospedalizzati. Questa iniziativa di carattere culturale e solidale, che nelle scorse edizioni ha fatto registrare significativi risultati di pubblico e ampia manifestazione di generosità, costituisce concreta espressione della funzione sociale dell’Avvocatura e chiara testimonianza della presenza attiva del Foro all’interno della società civile. A nome dell’Ordine che presiedo, e mio personale, ringrazio la Compagni “Toghe in Palcoscenico”, l’Associazione Adricesta e tutti coloro che, con la loro partecipazione, contribuiranno alla riuscita della serata".

Adricesta Onlus

Presidente Carla Panzino