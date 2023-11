KPMG ed Erga Omnes all'insegna dell'inclusione

Mercoledì 8 novembre, i professionisti della KPMG di Pescara hanno partecipato al Make a DifferenceDay, la campagna di volontariato aziendale di KPMG, dedicando il loro tempo a favore della Comunità presso la sede operativa di Erga Omnes, in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), in particolare a favore del progetto “Una Chiave”, gestito dai volontari dell'associazione teatina, rivolto a giovani adulti con disturbi del neurosviluppo.

Tutti insieme si sono cimentati nella realizzazione di tele che rappresentano i valori del volontariato in Erga Omnes, sono stati rappresentati alcuni dei principi che fondano il sodalizio fiore all'occhiello del territorio per le politiche sociali e giovanili: comunicazione, partecipazione, competenze e cittadinanza attiva. Inoltre, un gruppo ha riordinato la stanza dove i ragazzi stessi svolgono alcune delle attività psico-educative, come ad esempio la musicoterapia, il potenziamento cognitivo, oltre ad attività ludico-ricreative e di socializzazione e tante altre attività che l'associazione svolge ormai da molti anni (ad esempio il doposcuola).

L'iniziativa svolta, in chiave inclusiva, ha permesso di promuovere ulteriormente il benessere e la qualità di vita di ogni singolo partecipante, mettendo insieme ingredienti come l'ascolto attivo e l'empatia, oltre a rafforzare l'importanza della cittadinanza attiva, cercando di valorizzare costantemente un bene comune, sia strutturale (ex centro sociale San Martino) che umano (giovani volontari, tesoro inestimabile), che offre servizi gratuiti alla cittadinanza, in particolare alle persone più fragili, a supporto delle istituzioni.