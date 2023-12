Fondi per l’Ambulatorio medico di chirurgia pediatrica e oncologica dell’Ospedale di Pescara dedicato a Maurizio Costanzo

Il lieto fine è giunto al termine della serata di solidarietà per la quinta edizione della “Festa degli Auguri” del Tribunale di Pescara. Dal palco difatti è stata annunciata la grande donazione del gruppo De Cecco all’associazione Adricesta per la realizzazione del nuovo Ambulatorio medico del reparto di Chirurgia pediatrica ed oncologica dell’Ospedale di Pescara.

Il grande gesto di solidarietà è giunto grazie alla generosità del Presidente Filippo Antonio De Cecco di sostenere concretamente il progetto unico in Abruzzo, diretto dal Prof. Gabriele Lisi. A dare la notizia a metà dello spettacolo è stato il dirigente della De Cecco, Pasquale Galante, che ha formalizzato la decisione del Presidente davanti alla platea gremita del teatro Circus.

«È stata una sorpresa straordinaria – commenta il presidente di Adricesta, Carla Panzino – che ha chiuso una serata eccezionale per la quale devo ringraziare in primis il presidente del tribunale Angelo Mariano Bozza e insieme a lui tutti gli artisti che hanno voluto contribuire a questo spettacolo. L’omaggio a Maurizio Costanzo non poteva che chiudersi con un bellissimo colpo di scena».

Complessivamente, al termine della serata, sono stati raccolti 45.700 euro. L’appuntamento di solidarietà, condotto da Elena D’Amario col supporto di Antonello Angiolillo, ha visto sul palco alternarsi Sebastiano Somma e la sua Band, con un recital tra musica e poesia e l’idolo delle teenager, il cantante Deddy, che per il suo album “Il cielo contromano”, ha ottenuto il disco di platino. Hanno inoltre partecipato l‘Orchestra e il Coro dell’Istituto comprensivo Pescara 8, guidati dal M° Rocco Masci e Giusy Tatone, sempre presenti nelle iniziative Adricesta.

La serata che godeva del Patrocinio del Comune di Pescara, Assessorato alla Disabilità e Associazionismo Sociale, è stata organizzata per supportare l’Adricesta Onlus per la realizzazione di due progetti: la realizzazione di un Ambulatorio medico dedicato a Maurizio Costanzo, nel reparto di Chirurgia pediatrica e oncologica e l’acquisto degli arredi per il Centro Regionale di diabetologia pediatrica dell’Ospedale di Chieti, diretto dal Dott. Stefano Tumini, oltre, sempre a Chieti, a un Ambulatorio dedicato alla memoria di Ivan Vaccaro, giovane imprenditore teatino, scomparso a causa di una brutta malattia all’età di 30 anni, due anni fa.