Rinnovato l'accordo di collaborazione tra Voltigno da Amare di Ciriaca Puca e Naturalmenteabruzzo Asd tramite il suo Presidente Antonio Catani, guida Escursionistica Assoguide, istruttore Nazionale Nordic Walking ANWI, ambasciatore della Regione Abruzzo settore turismo, naturopata, guida di Mountain Bike e operatore Naturalistico Nazionale del Club Alpino Italiano.

Scopo principale è quello di valorizzare l’area Vestina, in particolar modo la piana del Voltigno, ma anche altri luoghi ad essa limitrofi.

Le attività proposte sono: ciaspolate, trekking, Mountain Bike, E-Bike, Nordic Walking, Forest bathing, Silvoterapia, camminata sensoriale e tante altre, oltre a visite guidate presso l’Abbazia di Casanova, osservazione fauna.

La collaborazione, nata nel 2023, ha avuto un riscontro positivo. I turisti sono stati numerosi e per questo motivo che Voltigno da Amare e Naturalmenteabruzzo, anche per il 2024, avranno l’obiettivo di continuare a lavorare sempre meglio, per soddisfare anche il turista piu’ esigente.

Lo scopo delle due società è quello di avvicinare sempre più persone nell’area Vestina per far conoscere le bellezze di questo luogo, abbinando le attività che propongono alla gastronomia, che in questi luoghi è particolarmente apprezzata.

A disposizione per i turisti: ciaspole, bastoncini di Nordic Walking, E-Bike, bastoncini da trekking, Pick up per trasporto bici, gadget, magliette, felpe, oggettistica, ecc…

Informazioni per alloggi e prenotazioni ristoranti.

Pochi giorni fa è stato presentato un nuovo progetto per l'ulteriore valorizzazione di Villa Celiera e della sua Abbazia Cistercense, alla presenza del Sindaco, Domenico Vespa e della consorte Lorenza Violante, come rappresentante dell’associazione Cultour Celiera, “il Cammino dei Cistercensi”, percorso escursionistico da fare anche in MTB che parte dalla Torre dell’Abbazia di Santa Maria di Casanova e arriva a Santo Stefano di Sessanio, passando per il territorio di Castel del Monte, attraversando la piana di Campo Imperatore, passando per la Grancia Cistercense di Santa Maria del Monte e scendendo infine a Santo Stefano di Sessanio.

Questo percorso come testimonianza storica dei monaci Cistercensi di Casanova , la prima Abbazia Cistercense in Abruzzo.

La Guida Antonio Catan, veterano in Abruzzo come Guida Escursionistica, in passato ha realizzato progetti per la valorizzazione del territorio, come il progetto Voltigno Land GAL Terre Pescaresi ed altri percorsi escursionistici importanti a livello nazionale, come il sentiero Frassati Abruzzo nel 2004, il Sentiero delle Abbazie nel 2010, il Cammino dei Cistercensi ed il Cammino dei Vestini, “Terrae Vestinae” nel 2023. Quest’ultimo patrocinato dalla Regione Abruzzo e da altri 50 paesi, con partenza da Pescara, 400 km di tracciato che percorre tutto il territorio del popolo Vestino, antico popolo Italico.

L’area Vestina, la più vicina alla costa adriatica, offre al turista la vacanza attiva, grazie alle attività che propongono Voltigno da Amare e Naturalmenteabruzzo Asd, professionisti del settore e conoscitori del territorio Vestino. Per il 2024 è già pronto un ricco calendario per ogni stagione, con ciaspolate, trekking particolari ricchi di acqua a primavera, inizio estate con percorsi dedicati alla fioritura, trekking dedicati alla storia e cultura, oltre a percorsi con E-Bike.

Per info e prenotazioni basta contattarli ai numeri:

3664780228 Voltigno da Amare

3939583184 Naturalmenteabruzzo