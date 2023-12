Gala della solidarietà

Il 27.12.2023 si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara il Galà della solidarietà

L'ANCRI Pescara per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato il premio della solidarietà e noi tutti ne siamo orgogliosi perché è un premio che ci rappresenta-

A supporto dell'ANCRI è intervenuta anche la Protezione Civile Volontari Senza Frontiere che collabora con l'associazione durante gli eventi svolgendo il servizio di sicurezza e di assistenza.

La Presidente dell'ANCRI Pescara Uff. Annamaria Di Rita ha accolto con grande soddisfazione e gioia questo premio e ha dichiarato:

“È sempre emozionante ricevere un premio e arrivato come un dono di Natale tra l'altro il giorno della promulgazione della Carta Costituzionale approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947ed entrata in vigore il 1.01.1948. Un giorno importante per l'Italia e gli italiani.

Dobbiamo essere orgogliosi di questo giorno doppiamente importante per noi perché riceviamo un premio dalle istituzioni per le attività che l'ANCRI svolge sul proprio territorio in riferimento ai Principi fondanti ai Valori della Costituzione e della Storia d'Italia.

Noi siamo volontari delle Istituzioni e "Parati Sumus Iterare", siamo pronti a ripetere tutte quelle azioni che ci hanno dato la possibilità di essere insigniti dal Presidente della Repubblica.

Non bisogna dimenticare che la Carta Costituzionale è stata redatta anche da 21 donne tra cui due abruzzesi la pescarese Filomena Delli Castelli detta Memena e l'aquilana Maria Federici entrambe della Democrazia Cristiana.

Le donne hanno conquistato tanti diritti negli anni senza nulla togliere agli uomini.

Bisogna riconoscere il VALORE DELLA DONNA perché le donne sono libere e non sono proprietà di nessuno solo di loro stesse. Insegnate ai vostri figli e nipoti che un amore può anche finire e bisogna farsene una ragione perché la vita e sacra e bisogna rispettarla, sia la propria che quella altrui uomo o donna che sia.

Noi Insigniti diffondiamo e custodiamo i valori ed i simboli della nostra Patria.

La Costituzione è il nostro Libro prezioso di riferimento per le nostre attività”.