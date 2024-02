Spazio Bianco Lotteria di beneficenza

Spazio Bianco Pescara, ancora una volta luogo di incontro e solidarietà con la giornata finale della Lotteria Di Beneficenza 2024 in ricordo della Prof Marilena Petrocco.

“La lotteria – ha detto Gisella Tomasetti, proprietaria della galleria - è nata da un fatto accaduto dopo la morte della Prof. Marilena Petrocco che aveva lasciato in galleria un quadro, quando i familiari non hanno voluto ritirare l’opera lasciandola a disposizione della galleria stessa. L’idea, quindi, di donarlo con una lotteria di beneficenza, in accordo con Liberata Mizzoni coproduttrice dell’opera, alla quale hanno anche aderito altre artiste e artisti donando le loro opere. La lotteria è stata organizzata insieme all’associazione Pro loco Pescara e il ricavato si è deciso di devolverlo alla LILT di Pescara”

Tante le persone che ieri sera, 14 febbraio, hanno partecipato all’estrazione che è avvenuta con l’ausilio ufficiale del Comune di Pescara con la presenza di Armando Foschi che ha verificato la legittimità di tutta l’operazione.

Gisella Tomasetti ha ancora una volta dimostrato che anche da un evento triste può essere generato un evento festoso come i doni che i vincitori della lotteria hanno ricevuto ritirando le bellissime opere d’arte messe in palio.

Presente il dott. Lombardo della LILT di Pescara che ha ringraziato per l’iniziativa e ha narrato l’importanza dell’associazione da lui presieduta vicina a chi soffre per una malattia oncologica.

Presente anche il figlio della Prof. Petrocco giustamente emozionato nel ricordo della madre.

Questi le opere messe in palio:

1° Premio Trame di un vissuto quadro delle artiste Marilena Petrocco e Liberata Mizzoni

2° Premio Scultura Lampada, donata dalla Galleria Spazio Bianco, autore Cesare Iezzi

6 Premi ex Equo quadri delle artiste: Marina Iacovetti, Manuela Iannetti. Luciana Puntoni, Daniela Zuccaro, Stefania Ponziani, Patrizia Ingiostro.