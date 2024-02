In Abruzzo polo protezione civile centro sud Italia

Un polo logistico di protezione civile, un magazzino nazionale e regionale della sezione abruzzi, ma anche centro di ricerca e formazione di riferimento per il territorio italiano del centro-sud e sito per le esercitazioni, prove e collaudo di materiali, mezzi e attrezzature di protezione civile.

La palestra multiuso in località Spinelle di Pratola Peligna, grazie all'accordo tra l'amministrazione guidata dal sindaco, Antonella Di Nino e la Regione Abruzzo, diventerà un polo di protezione civile per il centro sud Italia, a seguito dell'interesse mostrato per la struttura dall'Associazione Nazionale Alpini.

Un accordo che passerà per l'acquisizione in comodato d'uso da parte della Regione Abruzzo tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, della struttura mai completata a partire dal 2003 e abbandonata a se stessa dal 2007 dopo la risoluzione del contratto con la ditta che doveva eseguire i lavori.

La Giunta comunale ha infatti approvato la delibera di concessione alla Regione in comodato dell'immobile in questione per la durata di 30 anni. Sarà l'Associazione Nazionale Alpini a farsi carico di quanto necessario per il ripristino della funzionalità della struttura stessa. "Con il voto del Consiglio che sarà convocato a stretto giro apriremo finalmente la fase che porterà una struttura fatiscente e abbandonata fino al nostro arrivo a diventare un polo logistico di Protezione Civile, per un complesso di attività di notevole importanza per il nostro territorio e punto di riferimento per il centro-sud. E' l'ennesimo risultato concreto della nostra Amministrazione", ha sottolineato il sindaco, Antonella Di Nino.

(Ansa Abruzzo)