“Pescara cardioprotetta”, donato un defibrillatore alla Questura

Stamane alle ore 10 in via Pesaro si terrà la cerimonia di donazione di un DAE (defibrillatore automatico esterno). Il progetto nasce da una stretta collaborazione con il sindacato di Polizia FSP, e infatti il DAE sarà posizionato nei pressi dell’ingresso principale di via Pesaro della Questura di Pescara, luogo altamente frequentato per la presenza di molti uffici di Polizia e diversi esercizi commerciali.

Durante l'evento, che vedrà la presenza del sindaco Carlo Masci, del Direttore del Servizio Emergenza Urgenza 118 della ASL di Pescara Aurelio Soldano, del Segretario generale FSP Polizia Pescara Antonio Ronzone e del Vice Presidente della Life Maurizio Petaccia, verrà illustrato il progetto “Pescara cardioprotetta” che prevede anche la formazione di personale laico per l’utilizzo del defibrillatore attraverso l’attivazione di appositi corsi di BLSD.

Il Vice Presidente Petaccia afferma che “la cultura della cardio protezione è di fondamentale importanza, va promossa e sostenuta in tutti i contesti, in quanto un soccorso tempestivo ed efficace in caso di arresto cardiaco può veramente fare la differenza. La Life Pescara da sempre sostiene progetti di cardio protezione sul territorio, e con questa donazione sono tre i dispositivi salvavita presenti sul territorio della Provincia di Pescara, oltre quelli di Penne e Manoppello”.