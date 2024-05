La gentilezza salverà il mondo

Incontro il 3 maggio con lo staff di medici, insegnanti e operatori sociali per presentare il progetto sulla gentilezza, con Arcangela De Vivo vice Presidente nazionale Core et Amor, di costruiamo gentilezza, Maria Grazia D’Intino assessora alla gentilezza del Comune di Bolognano e i rappresentanti dell’associazione sportiva Miglianisport.

I bambini e le bambine sono il presente ed il futuro dell’umanità, bisogna dare loro la possibilità di essere liberi di amare educandoli alla gentilezza perché, da questa prassi, potrà derivare per loro un mondo migliore dove poter vivere con serenità anche quando la natura li sottopone a sofferenze fisiche.

La sala d’attesa del reparto pediatrico dell’Ospedale di Chieti, è stata oggetto di una donazione che le associazioni sportive Miglianisport e Sportiva ASD Futsal Vasto hanno fatto per rendere accogliente un ambiente dove genitori e bambini trascorrono molto tempo in uno stato di apprensione e domande su quale sarà la risposta ad una malattia.

“Il progetto della gentilezza - ha detto Angela De Vivo – nasce con l’associazione Core et Amor di Ivrea e coinvolge sempre più Enti e persone interessate alla cultura della gentilezza mettendo al centro del progetto i bambini. Per questo ci troviamo in una clinica pediatrica perché vogliamo che la gentilezza sia sprone per migliorare in ogni campo, non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma vogliamo mettere evidenza che la gentilezza è un modalità comportamentale che si può affinare per migliorare le relazioni e fare rete in tutti gli ambienti della società.

La gentilezza è il primo farmaco per la guarigione e grazie questo si riescono a curare e prevenire tante malattie. La gentilezza quindi come cura e prevenzione”.

Presente l’assessora alla gentilezza del Comune di Bolognano che, a gennaio, è stato riconosciuto come Capitale Nazionale della Gentilezza 2024 con i paesi della Daunia e Vesuviani, impegnandosi a partecipare al progetto Costruiamo la gentilezza in tutto il territorio comunale.

Il reparto, nella presentazione del progetto e dell’iniziativa, è stato riconosciuto come Presidio di Gentilezza dalle ambasciatrici De Vivo e D’Intino ed è stato fortemente voluto dal dott. Chiarelli Francesco direttore della clinica pediatrica.

I rappresentanti dell’associazione sportiva Miglianisport, Nocciolino Cristian e Mattioli Antonio, hanno parlato della donazione fatta degli arredi adatti ai bambini che sostano nella sala d’attesa. In questo luogo sono stati messi anche i pupazzi donati dall’associazione Sportiva ASD Futsal Vasto.

Alla presentazione del progetto e inaugurazione dell’Angolo della Gentilezza, il sindaco del Comune di Chieti Diego Ferrara che ha apprezzato l’iniziativa e l’intero progetto e si è reso disponibile di far diventare il Comune da lui amministrato Costruttore di Gentilezza.

Presenti le insegnanti della Scuola in Ospedale che hanno mostrato i lavori sulla gentilezza fatti dai piccoli pazienti. La gentilezza è un argomento importante che è parte del percorso didattico che l’Istituto Comprensivo 3 di Chieti, con la dirigente Maria Assunta Michelangeli, supporta con il progetto Scuola in Ospedale. La scuola in Ospedale e l’istituto comprensivo 3 di Chieti sono stati riconosciuti come Comunità Costruttrici di gentilezza.

Anche la FIDAPA di Pescara, ha dichiarato Maria Luisa Abate, Presidente della sezione, aderirà al progetto Nazionale Costruiamo gentilezza.